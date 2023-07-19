原标题：辅导员工作室探索育人新模式

“《沂蒙红嫂》在校园首次展演后，反响热烈，还在周边的中小学加演了几场。现在我们正在计划去社区、企业进行巡演。”山东科技大学机电学院能源与动力工程专业2020级学生范晓彤告诉科技日报记者。她所提到的《沂蒙红嫂》是山东科技大学（以下简称山科大）“风向标”辅导员工作室日前推出红色话剧。

这段时间以来，山科大“风向标”辅导员工作室以其独特的育人模式广受学生好评，一间小小的工作室缘何频出育人成果？

“工作室创新‘三全育人’（全员育人、全程育人、全方位育人）实践，探索形成‘思政+科创+实践’育人新模式，推动学风建设内涵式发展，打通育人‘最后一公里’。”该工作室主持人樊玉华给出这样的答案。

浸润式宣讲助力思政教育

五四青年节前夕，一堂特殊的思政课在山科大运动场开启。10余名学生围坐在操场上，倾听“梦耀中华”服务宣讲团成员杨忠源的“思政小讲堂”。

“近年来，我们着力培育学生宣讲团，不仅给予人、财、物支持，还邀请相关专家进行专业指导，用学生视角讲好‘小故事’，以‘小讲堂’的创新模式推动思政教育入脑入心。”山科大“风向标”辅导员工作室成员王玉鹏介绍，在工作室的指导下，由学生组成的“领航青春”宣讲团、“梦耀中华”服务宣讲团、“理想青春”宣讲团等深入校园、社区、企业，两年来开展宣讲100余场，受益学生近6000人。

因为宣讲形式新颖、内容接地气，山科大“风向标”辅导员工作室的浸润式宣讲在山科大圈了不少“铁粉”。如今，学校里爱听红色故事的学生越来越多，红色文化像小树苗一样在青年学子心里扎下了根，艰苦奋斗、开拓创新、追求真理、无私奉献等精神也悄然融入学生日常学习生活中。

多方联动点燃创新火种

近年来，山科大“风向标”辅导员工作室相继推出科创、竞赛、成果转化等培训平台和创新平台，积极联动校内外师资，构建“校内外专家+辅导员团队”的专业师资团队，全方位培养学生的创新创业理论和实践能力。

“我们的机器人能否改装成防疫机器人？”疫情期间，山科大自动化学院大学生机器人团队机械组成员杨振宇在参与社区志愿服务时，产生了运用专业知识设计防疫机器人的想法。他联系了山科大“风向标”辅导员工作室的辅导员、学业导师、产业导师。三位导师从创新立项、系统设计、申请专利到投入使用，为杨振宇定制了一条完整的创新路径。

山科大“风向标”辅导员工作室为每一名学生配备三位指导导师。2021年至今，该工作室共选聘了30多名专业教师和企业管理、技术骨干担任学生导师，他们针对学生的生活、学习、实践活动等进行管理，将德育与日常教学相结合，为学生成长成才注入了活力。

结对帮扶营造学习氛围

山科大化学工程与工艺专业2019级学生王淑至今都无法忘记第一次踏入大学校园时的情景。彼时，她由于助学金款项落实的问题而感到忧心忡忡。一筹莫展之际，山科大“风向标”辅导员工作室的辅导员李玲玲给予她帮助。

李玲玲不仅帮她办妥了入学绿色通道事宜，还把她纳入工作室“一对一”精准帮扶群体。大学期间，山科大“风向标”辅导员工作室的老师们俨然成了她的朋友，常常为她“开小灶”单独辅导，帮她解决了很多生活和学习上的问题。

为了不让每一名学生在求学路上“掉队”，山科大“风向标”辅导员工作室为每一名学生量身定制了《“彩虹桥”学生成长指导手册》，建立结对帮扶档案，通过“榜样引领”“朋辈帮扶”等举措，营造了“比、学、帮、赶、超”的浓厚学习氛围。

近年来，山科大“风向标”辅导员工作室把教育课堂延伸到祖国的江河湖海、乡村的田间地头，打造了20多个特色实践品牌，把校园“小课堂”与社会“大课堂”结合起来，让每一名学生在实践中开阔视野、增长阅历。

“山科大‘风向标’辅导员工作室以学风建设为突破口，创新‘三全育人’实践，为社会培养了一大批理论知识扎实、思想品德优、创新实践能力强、综合素质高的优秀人才，在‘思政+双创+实践’模式下培养的学生，普遍受用人单位青睐。”樊玉华介绍。

（记者 宋迎迎 通讯员 韩洪烁）

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