李焯

原标题：一名科研助理的工作日常

七月的傍晚，校园格外静谧。随着实验设备停止运行，我开始整理当天的工作，计划任务一一完成，心情很是愉悦。一年前，我离开中科院科研机构，加入了中国石油大学（北京）地球科学学院常健教授的课题组担任科研助理，主要负责国家油气资源与工程重点实验室热年代学实验平台的日常维护、运行和测试等工作。

目前，我已经在学校工作了一年，作为科研助理，我的工作逐渐步入正轨。我非常喜欢这种浓厚的科研氛围，学生们在学术研究方面充满热情、精神饱满、积极向上。在负责实验室日常事务以及完成科研项目的实验与数据分析等多方面工作中，我不仅实现了自己的价值，也学到了很多新知识，可谓受益匪浅。

热年代学实验平台主要进行各种测试，如裂变径迹测年等，通过这些测试可以重建地质体构造和古地温演化的动态过程，为地球形成演化和资源勘探研究提供定量参数。简单来说，就是利用岩石矿物中放射性元素的衰变或裂变产物在矿物晶体内的生成和积累来确定岩石样品的热年龄。而我日常最主要的工作就是做实验。以裂变径迹测年实验为例，从最初的野外采集岩石样品开始，到进行磷灰石和锆石矿物的分选、样品的抛光、蚀刻、制样，这些准备工作就要一个月左右。而在显微镜下对径迹的观察统计，以及激光打点剥蚀、质谱分析等步骤也还需要半个月。一次次实验下来，让我深知，必须严格规范操作程序，才能得到可靠的数据。

让我高兴的是，自己的耕耘换来了收获。目前，热年代学实验平台已经提供了一批优质的数据报告，协助许多师生发表了高水平论文。为了更好地支持科研工作，我还建立了一个在线管理平台，使师生能更加方便地预约实验室和查看仪器使用情况，从而更好地规划实验进程，并实时管理实验室访客进出。为了获得更准确的岩石热年龄和提取更丰富有效的地质信息，我利用闲暇时间不断扩展对低温热年代学定年体系的理论认识，积累数据参数，并深入研究新设备、新技术和新工艺的开发和应用，通过改进原有实验流程，成功降低了实验操作的复杂性和危险性；我还替换了国外采购周期长的耗材，选择了国内现有材料作为替代品。这些改进有效减少了实验误差，得出的数据更加真实可靠。

我的日常工作还有一个重要任务，是精心维护实验室大型贵重仪器。我记得，当学生们第一次来到实验室做实验时，对实验操作步骤并不熟悉。我从零开始给他们讲解并实操演示，帮助他们理解。对于每一种仪器和软件的使用，以及数据处理的方法，我都会一对一地进行讲解和指导，并配以笔记强化记忆。由于实验室本身具有危险性，只有百分百的讲解和一对一的教学，才能最大程度保障师生们及实验室的安全。

要成为一名优秀的科研助理，绝不是说说而已。近一年的实验工作，让我深刻认识到，丰富的专业知识是从事专业技术工作的基础和前提。因此，在工作中，我会不断学习，经常向老师们和有经验的同事求教，努力提升自己的专业知识储备和科研业务能力，力争各项工作再上一个新台阶。

每一天都是新的开始。我将踏实奋进，一步一个脚印，继续做好科研助理的本职工作。

（作者：李焯，系中国石油大学〔北京〕国家油气资源与工程重点实验室热年代学实验平台科研助理）

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