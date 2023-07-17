当地时间7月7日，由中国高等教育学会与非洲大学协会（AAU）共同举办的中非大学联盟交流机制成立大会在纳米比亚召开。中国高等教育学会副会长、科技服务专家指导委员会主任、中国工程院院士、哈尔滨工业大学原校长周玉，AAU会长赛义德·奥斯曼，中国驻纳米比亚大使赵卫平，AAU秘书长奥卢索拉·奥耶沃勒出席成立大会。浙江师范大学校长蒋云良、学会副秘书长郝清杰、AAU前科研项目主任丹图·特费拉、纳米比亚大学校长肯尼斯·马腾古等100余位非洲国家大学校长出席大会。学会秘书处学术与交流部副主任张兴东、西北工业大学、北京外国语大学、浙江师范大学等大学代表参加会议。郝清杰、丹图·特费拉先后主持成立大会。

周玉在致辞中表示，中非大学联盟交流机制的成立是落实学会与AAU签署的《关于建立合作伙伴关系的谅解备忘录》的重要举措，标志着中非高等教育合作不断向全方位、多层次、高质量发展。双方要坚持合作共进，把交流机制建设工作落在实处，分步骤分阶段落实《谅解备忘录》的各项工作。要启动“中非高校百校合作计划”，精准对接中非高校需求，分领域开展交流合作。要进一步开展国际关系、气候、水土保持与荒漠化防治等学科联合研究，深化中非各国高校交流合作。要利用信息化手段搭建培养中非青年人才的智慧教育平台，实现优质教学资源的共建共享、互联互通。要推动中非人文交流互鉴，创新青年学生的交流形式，增强各国学生对共建中非命运共同体的理解和认同。

奥卢索拉·奥耶沃勒在致辞中表示，热烈欢迎中国高等教育学会代表团不远万里来到纳米比亚，参加中非大学联盟交流机制成立大会。他指出，交流机制的成立将进一步促进中非双方开展人文合作交流，非方与中方将保持密切沟通和联系，全力推动“中非高校百校合作计划”，希望更多的成员高校加入交流机制，推动双方各领域合作持续取得重要进展。

赵卫平在致辞中表示，中国与非洲各国同为发展中国家，加强教育领域友好交流与务实合作符合双方利益。过去十年，在共建“一带一路”倡议和中非合作论坛指引下，中非教育合作不断走深走实。中非大学联盟交流机制的成立恰逢其时，相信在各方共同努力下，中非高等教育交流合作将迈上新台阶。

成立大会上，周玉与赛义德·奥斯曼共同为中非大学联盟交流机制揭牌。蒋云良介绍了交流机制章程和交流机制中方组织架构。交流机制成员代表高校浙江师范大学和西开普大学现场签署合作协议。交流机制成员代表高校纳米比亚大学、西北工业大学、西开普大学、北京外国语大学、浙江师范大学代表分别介绍了本校中非合作情况。

赴纳期间，代表团全程参加了2023年非洲大学校长论坛各项环节，拜会了纳米比亚高等教育、技术与创新部和中国驻纳米比亚大使馆，围绕中纳两国在高等教育领域的合作进行了交流。与非洲大学协会、纳米比亚大学主要负责人进行了座谈，就深化学会与AAU合作关系，支持纳米比亚大学与中国高校进行交流合作达成广泛共识。

来源：中国高等教育学会

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