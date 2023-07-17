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中国高等教育学会代表团赴纳米比亚参加2023年非洲大学校长论坛

2023年07月17日11:52 |
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7月3日-7日，由非洲大学协会主办、纳米比亚大学承办的2023年非洲大学校长论坛在纳米比亚首都温得和克举办，本届论坛主题为“推动非洲高等教育卓越发展”。纳米比亚高等教育、技术与创新部部长穆兰吉，阿根廷教育部部长海梅·佩尔奇克，非洲大学协会（AAU）会长赛义德·奥斯曼，中国高等教育学会副会长、科技服务专家指导委员会主任、中国工程院院士、哈尔滨工业大学原校长周玉，非洲大学协会秘书长奥卢索拉·奥耶沃勒，纳米比亚大学校长肯尼斯·马腾古出席7月4日举办的论坛开幕式并致辞。中国驻纳米比亚大使赵卫平、浙江师范大学校长蒋云良、学会副秘书长郝清杰等出席论坛开幕式。来自南非、加纳、津巴布韦、莫桑比克、坦桑尼亚等400多所大学校长，来自欧盟委员会、冈比亚高等教育部、拉丁美洲和加勒比高等教育中心、撒哈拉以南非洲教育组织代表以及西北工业大学、北京外国语大学、浙江师范大学等大学代表参加会议。开幕式由AAU企业与国际关系总监马吕斯·库多莫博士主持。

赛义德·奥斯曼在致辞中表示，感谢所有的参会者、合作伙伴对AAU的支持，对推动非洲高等教育卓越发展的支持。他指出，AAU高度重视与世界各国大学以及教育组织的合作。本次论坛为大家提供了平台，希望大家充分交流，为非洲高等教育部门推动可持续发展提出重要建议。

穆兰吉在致辞中表示，本次会议对加强联系沟通、促进国际合作、推动非洲高等教育卓越发展具有重要意义。她介绍了纳米比亚自1990年独立以来，在高等教育领域取得的成绩和采取的一些举措。她指出，教育公平仍然是一项挑战，为适应数字时代的劳动力需要，满足优质和公平高等教育，经费投入等方面需要得到关注。

周玉代表中国高等教育学会向论坛的召开表示祝贺并指出，近年来，中非人文交流蓬勃发展，科研合作成果显著，战略合作机制逐步确立。中国高等教育学会与非洲大学协会一直保持友好关系，将在本次论坛上举行“中非大学联盟交流机制成立大会”，为中非大学提供交流共享、互惠发展的平台，为中非大学教师之间、学生之间搭建畅通无阻的交流通道，打造更多接地气、聚人心的项目。今年7月30-31日，中国高等教育学会、北京大学、清华大学将在北京举办世界大学校长论坛，主题为“时代变革与大学使命”，期待非洲大学校长们参会，共同探讨大学未来发展的方向。

奥卢索拉·奥耶沃勒在致辞中表示，本次论坛为非洲大学提供了很好的对外交流合作机会。各国参会代表的到来表明了对深化全球伙伴关系的重视。他着重介绍了AAU与合作伙伴组织共同在论坛上开展的一些重要活动，包括非洲高等教育质量保证和认证方案、中非大学联盟交流机制成立大会等。

肯尼斯·马滕古介绍了非洲地区在高等教育入学率、科研成果产出、高等教育投入等方面的一些现状。他表示，各个利益相关方要采取一系列务实举措，包括分享博士教育的先进经验、加强南北合作、推动非洲从技术消费者转变为生产者等方面，推动非洲高等教育卓越发展。

论坛为期5天，围绕“推进非洲高等教育卓越化”“推进非洲对外学术合作”“利益相关方参与非洲高等教育发展战略”“非洲的卓越研究”“非洲变革性研究合作宪章” “东非共同体教师面临的挑战”等议题展开广泛而深入研讨。

来源：中国高等教育学会

(责编：孙竞、郝孟佳)

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