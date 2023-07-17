7月15日，大陆高校师生团一行抵达台湾桃园机场。

新华社记者 陈 君摄

新华社台北7月15日电 （记者陈君、王承昊）应马英九文教基金会邀请，北京大学党委书记郝平教授率领北京大学、清华大学、复旦大学、武汉大学、湖南大学5所大陆高校师生，一行37人于15日午间搭机抵达台湾桃园机场，开始交流参访行程。

这是三年多来大陆高校首次组团赴台交流，对于促进恢复两岸双向交流具有积极意义。今年3月底4月初，马英九先生赴大陆祭祖参访，率台湾青年学生与武汉大学、湖南大学、复旦大学3所高校师生交流座谈期间，多次表示希望大陆高校师生也能够赴台交流。

郝平教授抵台后表示，我和几所大陆高校的师生此次到台湾交流回访，这是增进两岸青年友谊之旅，也是促进教育和文化交流之旅。“两岸一家亲”，亲在骨血里。两岸青年同受中华文化滋养哺育，具有相同的文化基因，是开创中华民族和两岸关系美好未来的重要力量。此次交流回访一定能推动更多两岸青年心更近、情更浓，为两岸关系和平发展增添新生力量、注入青春活力，两岸同胞也一定能越走越近、越走越亲，携手共圆民族复兴的中国梦。

马英九文教基金会执行长萧旭岑前往机场迎接。他接受媒体采访时说，马英九先生访问大陆时表示，让两岸年轻人多一点认识、多一点交流，就会减少误解，也会减少发生冲突的可能性。两岸年轻人要多多来往，因为两岸的未来在年轻人身上。基金会会做好接待，希望此行能顺利圆满成功。

据悉，在台期间，大陆师生将与台湾大学、政治大学、中国文化大学、东华大学等高校交流，并赴台北、台中、新北、新竹和花莲等县市参访，15日下午参访坐落于新竹市的台积创新馆。

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