新华社北京7月15日电 题：让绿色低碳的种子“生根发芽”——全国节能宣传周进校园见闻

新华社记者

主题班会课、环保创意秀、写实地调研报告……2023年全国节能宣传周期间，全国各地校园围绕“节能降碳，你我同行”主题，多措并举，用形式新颖、生动有趣的方式把节能低碳的理念撒播到学生心里。

“生活中我们应该怎样做到节约呢？要随手关灯、及时关闭水龙头……”7月12日，在河北邯郸馆陶县第四幼儿园，老师在主题班会课上，通过多媒体课件、科普小视频、主题绘本等，向小朋友们科普节能环保知识。随后，小朋友们拿起画笔，用创意绘画描绘出自己心中的节约用水。

7月12日，河北邯郸馆陶县第四幼儿园中班正在上“保护地球”主题班会课。新华社记者赵鸿宇摄

在江西，赣州寻乌县城北新区小学新增了班级“节能委员”，他们既是倡导绿色低碳的宣传员，负责组织主题活动，宣传绿色低碳知识；也是生态文明的监督员，及时制止和纠正浪费等现象，努力不浪费一度电、一滴水、一张纸。

7月14日，辽宁大连市甘井子区春田小学开展绿色环保主题班会。新华社记者张博群摄

近日，河北保定易县第二中学通过节能环保我倡议、节能环保我行动等系列活动，倡导学生们从每一件小事做起。高三年级217班学生田迎培说：“刚入学时节约意识不强，现在大家的节能意识越来越强，最后离开班级的人都自觉关空调、关灯。食堂里新增了‘小份菜’，可以花更少的钱吃到更多的菜品，避免浪费。”

走出课堂，学生们还积极参与研学，在实践中感受“绿色乐趣”。

“通过统计30分钟内经过家附近的新能源车辆的数量，我们发现新能源汽车的普及度正在提高。”在广东广州的节能低碳研学活动上，第一小队的同学正在汇报调研成果。

广州市节能中心副主任刘英姿说，这场面向广州市97家小学的117名少年先锋队长的节能低碳研学课程是2023年广州市节能宣传系列活动之一。“节能低碳系列课程包括节能知识讲解、动手实验、制定方案、实地调研、成果汇报、回校宣讲等环节，努力让可持续发展、生态文明的种子在学生心里生根发芽。”

7月12日，浙江宁波奉化区实验小学，暑托班孩子学习暑期安全用电和节能知识。新华社记者张璇摄

7月12日，国网宁波供电公司组织的志愿服务队来到浙江宁波奉化区实验小学,为暑托班学生开展实践课堂。志愿者采用动画课件、小手工等方式，向小学生讲述绿色用电、节能用电知识，动手制作光伏动力车，开启了一场美妙的电力科普探索之旅。

不仅仅是在校园，不少地方把节能宣传与劳动教育相结合，让学生们身体力行，感受大自然生态循环的奥妙和节能减排的意义。

河北石家庄市庄园小学生态种植园里，水系循环系统引发了学生们的兴趣。“种植园的水系循环系统将直饮水机产生的废水和雨水收集起来，用于果蔬浇灌，实现废水综合利用。”庄园小学校长赵瑞深给学生们讲解。

7月14日，大连市甘井子区实验小学“识嫣园”里的堆肥箱。新华社记者张博群摄

在辽宁大连市甘井子区实验小学的“识嫣园”生态教育基地里，土地上种满了西红柿、土豆、南瓜、小葱、菠菜等各式蔬菜。学生们在老师的指导下将枯树叶、菜叶、果核、蛋壳等放入堆肥箱中，静待堆肥慢慢发酵。“堆肥发酵周期大概两个月，现在堆的肥等到下个学期就可以浇灌到土地上。”六年级五班学生朱昱霖说，通过堆肥，学习到了如何变废为宝。

不仅是中小学生，青年学子中也掀起“节能降碳从我做起”的活动热潮。

大连旅游学校（大连女子学校）开展了“讲好节能故事”征文和“节水型学校建设”优秀方案征集活动，学生投稿量达百余份；深圳科技大学在学生中广泛宣传低碳生活理念，引导学生通过改变生活方式实现节能降耗。

邯郸学院近期开展了“节约型校园”建设活动，在师生中开展“文明1+1，提升百分百”师生文明积分行动，年底对积分多的师生进行表彰奖励。

“通过开展各类主题活动，把节能环保理念化作具体行动，引导师生形成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式。”邯郸学院党委副书记潘璐说。（记者吴涛、张博群、赵鸿宇、赵紫羽、张璇、刘佳敏）

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