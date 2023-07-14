原标题：【促就业，全社会在行动】校院联动助推更高质量就业

【促就业，全社会在行动】

7月3日，是中国农业大学硕士毕业生张新瑞，入职北京一家兽用诊断试剂公司上班的第一天。

去年秋招开启时，兽医专业的张新瑞对未来充满迷茫，是考公考编，还是去企业？2022年11月，中国农业大学动物医学院学生职业发展中心“医路职得工作室”正式揭牌成立，张新瑞即刻报了名。

这半年，工作室先后打造“职言讲堂”“企业沙龙”“赋能计划”等特色项目，开展讲座近20场，邀请校友、求职机构专家开展简历制作技巧、公文写作、面试实战模拟等专题实训演练10余次，从工作实际出发完善学生知识结构，提升学生职业竞争力。

半年来，张新瑞整理分析了学院近五年毕业生的就业去向。通过整理数据，综合考虑专业特长、职业发展等因素，张新瑞确定了兽药企业的求职方向，并通过工作室预约了简历修改服务和面试指导服务，全身心投入求职。

张新瑞也得到工作室老师的倾心辅导。中国农大动物医学院辅导员、工作室负责老师曾汇娟说：“找工作时遇到困难，面临职业选择，每个重要的时间节点，我们都有交流。”张新瑞对此心怀感激。

动物医学院对学生的帮扶只是中国农大开展校院联动帮助学生就业的缩影。学校高度重视校院协同、全员联动工作机制，统筹部署加强顶层设计，不断提高人才培养与社会需求；各学院通过建立学生职业发展中心，研究制定落实举措，细化行动方案，校院拧成一股绳，抢抓求职关键期，推动就业工作提质增效。

中国农大还用心用情为毕业生办实事解难事，夯实“校院班”三级重点群体就业帮扶机制，明确学院导师、班主任、辅导员、专任教师的帮扶责任，确保脱贫家庭、低保家庭等每一名重点群体毕业生都得到有效帮助，实现“百分百帮扶、百分百就业”。此外，学校注重在主题教育中努力做好破难题促发展，深入开展“访企拓岗促就业”专项行动，挖掘更多服务“农业强国建设”的农业及相关产业高质量岗位，促进学生就业。

（记者 陈鹏 通讯员 刘铮）

(责编：郝孟佳、孙竞)