刘洋

原标题：中外学生奔赴青海村镇开展义诊

图为长沙医学院“长小团”赴红崖沟村义诊服务现场。 刘洋 摄

中新网西宁7月13日电 题：中外学生奔赴青海村镇开展义诊

作者 刘洋

山上绿树成荫，绿意盎然，白墙红檐的藏式传统风格民居与青山绿水相互映衬，这个名为“红崖沟”的小村庄，位于青海省西宁市湟中区鲁沙尔镇，平均海拔2600米。7月13日，由长沙医学院中外学生代表组成的“长小团”暑期三下乡社会实践团队的中外学生千里迢迢前往青海省，为当地民众开展义诊服务。

在红崖沟村民委员会门口，许多居民早已冒雨在此排队等候。村民曲多带着5岁的女儿早早到达现场，“最近总感觉膝盖不舒服，听说有医学院义诊，就连忙过来看看。”

长沙医学院的留学生们为前来就诊的村民测量血压血糖、艾灸等，中国学生的中医组则是通过望闻问切的方式问诊、把脉，认真聆听既往病史，解答村民问题，出具诊疗意见。

图为长沙医学院学生为红崖沟村村民艾灸治疗。 刘洋 摄

长沙医学院团委副书记尚蕾介绍，本次义诊前，团队已提前了解当地群众的多发病类型，携带了充足的药品。与此同时，他们还为红崖沟村村民“分级诊疗”，“把脉”大家的健康状况，对村民所患病症嘱咐后续检查和进一步治疗给出相应建议。

“此次活动，我们看到了祖国西部的时代变化，体验了这里的淳朴民风，我们也将继续秉承长沙医学院培养乡村医生的宗旨，把我们的‘医学特色+项目’带到西部、带到基层。”长沙医学院学生林森说。

这也是长沙医学院暑期三下乡社会实践团队第一次开展留学生参与的义诊活动。诊室外排满了步履蹒跚的老人，膝盖疼、腰疼、腿疼是这个诊室内听到最多的患者主诉，为了掌握病人按压疼痛反馈，留学生们用简单的中文与当地居民沟通，也学会了青海方言“疼不疼”的说法。定位、艾灸、松解一套动作一气呵成，排队的老人对留学生们的治疗充满好奇和期待。

图为赞比亚留学生为红崖沟村村民诊疗。 刘洋 摄

来自巴基斯坦留学生Uroosa(吴茹莎)说，通过提供医疗援助，学习到了很多东西，这是一个很好的文化多样性体验，看到了中国学生和中国人民如何帮助去改善他们的村庄，她也会用我在中国学习到的知识去帮助她的国家做同样的事情。

长沙医学院国际医药学院老师邴萍萍说，中外学生能够积极参与，将自己所学加以实践，提升了综合素质和自身修养，也希望留学生们在学习医学知识的同时可以了解更多的中国文化，毕业后回到自己的国家，服务社会、讲好中国故事。

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