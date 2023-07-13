人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

在传承、创新中坚定科技自立自强

陈文兴
2023年07月13日08:27 | 来源：光明日报
小字号

原标题：【院士谈科技自立自强】在传承、创新中坚定科技自立自强

【院士谈科技自立自强】

中国丝绸技艺历经5000多年，是享誉世界的中华民族伟大发明。一直以来，丝绸产业是中国的传统民族产业、重要民生产业和国际竞争优势产业。目前，中国是全球最大的丝绸原料生产和出口国，桑园面积、蚕茧产量约占世界产量的75%和73%，生丝、真丝绸缎和丝绸制成品出口量占世界的90%、70%和40%。

中国丝绸产业如何在新时代通过高水平科技自立自强实现高质量发展？我想，这离不开“传承”与“创新”两个关键词。

作为深耕丝绸领域近40年的科技工作者，我始终有一个“根在丝绸的强国梦”初心，深感责任重大。

高水平科技自立自强的底层逻辑是文化自信，文化自信可以通过优秀传统文化的“传承”来强化。众所周知，丝绸源于中国，是中华文明的象征和重要组成部分，对中华文明的确立和发展作出巨大贡献，如今的丝绸已经成为中华民族的金名片，丝绸产业是中国不可多得的历史经典产业。中国蚕桑丝织技艺在2009年9月被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》，包括栽桑、养蚕、缫丝、染色和丝织整个过程的丝绸生产技艺和所用到的各种巧妙精到的织机和工具，以及由此生产出来绚丽多彩的丝绸产品和过程中衍生出来的民俗活动。因此，丝绸“传承”的内涵不仅要传承丝绸技艺，还要传承丝绸产业的自信自立的价值观。深入挖掘中国丝绸历史文化和技艺资源、构建自主可控的丝绸资源数据库，是通过传承来增强产业自信自立和民族情怀的有效手段，也是实现丝绸科技自立自强的基础。

高水平科技自立自强的表层逻辑是发展，发展需要产业科技的不断创新来驱动。中国丝绸史可以说是一部丝绸科技不断进步的发展史，汉代马钧发明的新式织绫机、唐代窦师纶创造的陵阳公样，都给丝绸科技工作者留下了自立自强的创新范式。

从20世纪80年代开始，浙江理工大学耕耘20多年，终于解决了蚕丝生产质量、丝绸数码织造和丝绸色牢度提升的行业关键技术问题。如今，丝绸产业高质量发展“瓶颈”之一的全龄人工饲料工厂化养蚕技术也取得突破，这一技术变革揭开了工业化养蚕时代的序幕。未来，基于工业化养蚕形成全新的丝绸产业链，其发展必将对整个蚕桑丝绸行业的产业格局带来重塑性变革。

新时代，中国丝绸产业需要把“传承”与“创新”两个关键词的内涵参透悟全，把高水平科技自立自强放在自信的基点上，通过不断创新，牢牢掌握产业发展主动权，推进中国丝绸产业的高质量发展，实现“根在丝绸的强国梦”。

（作者：陈文兴，为中国工程院院士、浙江理工大学校长）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部