原标题：重庆：智慧平台精准服务高校毕业生就业

“本来很焦虑，没想到就业服务平台岗位推送这么精准！”近日，重庆工商大学环境与资源学院应用化学专业2023届毕业生佘施倩高兴地做着入职准备。通过重庆市普通高校毕业生智慧就业平台（即重庆24365大学生就业服务平台），她很快找到了本校废油资源化技术与装备教育部工程研究中心科研助理的岗位，满足了一边提升科研能力一边为考研做准备的心愿。

能在高校做科研助理，不仅解决了就业，还能为自己进一步提升奠定基础。今年，重庆有不少毕业生像佘施倩一样找到了科研助理的岗位。

据了解，今年，重庆市教委将访企拓岗促就业专项行动作为促进高校毕业生就业的重要举措，不仅积极组织走访市内外企业拓展岗位，同时积极组织各院校开发科研助理、管理助理等岗位，目前已有4316名毕业生在科研助理、管理助理岗位以及博士后站点落实了毕业去向。

“科研助理只是我们积极为毕业生多方开拓岗位资源的岗位之一。”重庆工商大学招生就业处处长钟增胜说，今年学校通过不同形式走访拓岗企业307家，累计邀请1500余家用人单位来校招聘，提供市场性就业岗位69000余个，岗位与毕业生的比例达到10:1。同时，通过重庆市教委搭建的24365大学生就业服务平台，为毕业生提供从信息登记、岗位推送、简历投递、笔试面试、线上签约到材料报送全流程一站式就业服务，极大地提升了学校就业服务质量和效率。

“在信息化时代，当然要用好数字化，更好地服务于高校毕业生高质量就业。”重庆市大中专毕业生就业指导服务中心主任唐雪平介绍，为降低高校信息化应用成本，增强工作质效，他们采取“国家统筹+市级承建+全面应用”三结合的创新方式，推动企业入驻24365大学生就业服务平台。平台集聚4万余家用人单位、50万余个需求岗位，最大限度整合数据资源。

据了解，该平台构建用户统一身份认证库。毕业生、高校、用人单位、市级管理部门通过统一身份认证进行登录，用户资源高度整合，实现就业服务、手续一网通办。同时采用AI智配简历系统，引导毕业生善于制作适合不同应用场景的电子简历，通过院系、学校多级审核机制，提升毕业生电子简历的辨识度、可信度和专业性。

“系统还会采集多项毕业生就业意向信息标签，多维度标记就业岗位特点，通过大数据分析，实现全智能快速精准适配人岗资源。”唐雪平介绍，同时，系统实时双向将人岗精准配对信息“点对点”推送给用人单位和求职毕业生，提高求职招聘成功率。对于求职成效，系统还会进行智慧跟踪分析，帮助高校优化就业指导服务，提高工作针对性和精准性。

重庆24365大学生就业服务平台通过实施大数据重点监测，实现了同期就业进展、市场活动开展、现场招聘活动举办数据对比，更好地为高校毕业生就业提供优化。目前，平台已实现就业服务、手续一网通办，签订一份三方协议的时间由原来平均15天缩短到只需几小时，就业数据更加真实准确。

（记者 雍 黎）

(责编：郝孟佳、李依环)