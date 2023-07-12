原标题：各地人社部门争当高校毕业生“就业帮”

“全勤能开5000元吗？”“公司提不提供班车？”一条条网友提问出现在某网络直播评论区，“主播”也很快对这些问题作出了回应——这是由黑龙江鸡西市人社局发起的“入企探岗”网络直播，鸡西市就业“探岗员”将直播间搬到了用工单位现场，方便高校毕业生等求职者与企业实时互动，实现相互选择。

人社部相关负责人7月11日接受科技日报记者采访时表示，类似“直播带岗”的做法并非个案，各地人社部门都在努力创新，为促进高校毕业生高质量充分就业提供全方位服务。

今年以来，辽宁省人社厅瞄准高校毕业生离校前的求职关键期，实施2023年“百校千企”人才对接计划品牌招聘活动。辽宁各级人社部门走进校园举办招聘活动50余场，帮助3000多家用人单位搭建校园招聘平台，提供就业岗位超过10万个，共有15万余名高校毕业生参与招聘活动。辽宁省人社部门还专门制作了电子二维码，在全省高校推送就业优惠政策。

在互联网日益发达的当下，数字化手段已经成为各地人社部门开展工作的重要工具之一。在湖南新晃侗族自治县，当地人社局联合贵州大龙经济开发区举办了“大（龙）新（晃）经济协作示范园高校毕业生专场招聘”，开设了“说帮就帮职播间”，建立了提供技能培训和创业指导服务的“就业帮”驿站，推出了“大数据+‘安薪就业码’”微信小程序。

在西南小县妙招频出的同时，“大”上海也在发力。上海市人社部门利用本区域的红色资源，依托中共一大、二大、四大纪念馆和龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）、孙中山宋庆龄文管委、淞沪抗战纪念馆等红色场馆建立了一批红色就业见习基地，向高校毕业生提供包括讲解员、文献管理员、文创产品开发推广、新媒体运营在内的多个见习岗位。6月27日，上海市人社局举办了“乐业护航”上海市就业见习基地专场招聘会，为基地和学员提供匹配平台。

为助力高校毕业生职业技能培训，广东省人社厅采取了“龙头企业出岗位、出标准、出师傅，院校出学生、出教师、出教学资源，政府出政策、出资金、出管理”的模式，实施学生学徒制，帮助应届生快速适配技能岗位。人社部门给予企业每名学徒5000元补贴，由企业联合院校培养学生并提供岗位，应往届高校毕业生均在政策补贴范围内。

人社部相关负责人称，2023年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动已于近日启动。从7月至12月，攻坚行动以2023届离校未就业高校毕业生和在各级人社部门登记的失业青年为对象，力争用多项举措，让有就业意愿的未就业毕业生和登记失业青年在年底前都能实现就业或参加到就业准备活动中。

（记者 孙明源）

(责编：郝孟佳、李依环)