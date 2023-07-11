原标题：西北农林科技大学：在乡村振兴大舞台奏响“青春之歌”

近日，在陕西省渭南市合阳县金峪镇方寨社区的樱桃园里，西北农林科技大学派驻合阳的第10批研究生助力团成员侯宇翔正与社区党总支书记陈银榜一起查看樱桃生长情况。“再过几天，方寨樱桃就要集中上市。最近我每天都要过来看看，心里才会踏实些。”侯宇翔说。

长期以来，西北农林科技大学注重在乡土中国深处厚植青年学子爱农情怀，引导学生苦练强农本领，为助力乡村振兴、加快推进农业农村现代化奉献青春力量。

同是第10批研究生助力团成员的彭豪挂职在合阳县王村镇。他每周都要到王村镇尧头社区金银花种植园两到三次，检查金银花长势以及病虫害发生情况。自今年2月份以来，彭豪经常走村入户开展调研，了解到尧头社区金银花种植普遍存在产量偏低、效益不高，采摘后叶片发黄等问题，他及时联系学校专家给予针对性指导，并到田间随时观察记录。

西北农林科技大学派驻合阳第10批研究生助力团团长王淦锋告诉记者，助力团的研究生们来到合阳后，主动深入基层、扑在一线，在调研中寻找解决当地产业发展等方面存在的困难与问题，多方联系商讨对策，自身素质和能力得到了很大提升。

2018年以来，西北农林科技大学先后派出402名研究生助力团成员、146名研究生支教团成员赴农业农村一线，开展产业帮扶、教育帮扶、文化帮扶、助农销售、志愿服务等工作，涌现出获评全国高校“百名研究生党员标兵”的赵健，“锅巴镇长”杜好田，“果农心中最可爱的人”郑璐玮，被小学生们誉为“神仙老师”的李珉梦、王卉，研发设计大黄采收机械的赵开元等一大批先进典型。

陕西省延安市宝塔区河庄坪镇是陕西省乡村振兴示范镇，也是西北农林科技大学山仑院士工作站、乡村振兴专项研究生实习所在地。西北农林科技大学资源环境学院资源利用与植物保护专业研究生段淑方近期正在山仑院士工作站开展工作。去年7月以来，她几乎每个月都要从学校过来，针对当地土壤肥力较低的问题开展土壤绿肥实验，这次来主要检测土壤水分。

“今年我已经是第3次到延安果园开展实验了，看到我们的科研工作能确确实实给果农带来帮助，看到果农开心的笑脸，心里十分高兴。”在延安市安塞区高桥镇南沟村，作为西北农林科技大学“十四五”国家重点研发计划项目“黄土高原旱作适水改土与产能提升技术模式及应用”团队的一员，学校水利与建筑工程学院水利工程专业研究生欧阳啸丰说道。

2015年以来，该团队重点围绕山地果业高质量发展中遇到的土壤贫瘠、干旱缺水和水土流失等问题开展了一系列研究，探索实施了果园油菜绿肥还田、微地形集雨快速入渗保墒、水肥一体化灌溉施肥等技术，增产增收效果明显，助推了延安山地苹果产业的高质量发展。

在离南沟村140多公里的西北农林科技大学洛川苹果试验站，一群来自园艺学院的学生正在果园里忙碌着。他们有的开展辐射楸子抗旱性评价及生长结果习性调查研究，有的开展化肥对果树生产影响的研究，有的开展不同苹果矮化自根砧对果树生长发育及果实品质影响的研究，有的开展杂交后代果实品质评价研究。

农艺与种业专业研究生管增辉主要围绕病虫害生物防治开展研究，他每年从3月份到10月份都要驻站，因为这段时间虫害发生量大，便于开展实验。“我的目的只有一个，要为农业的绿色高质量发展插上科技的翅膀。”管增辉表示。

洛川苹果试验站站长安贵阳告诉记者，每年有300多名学生到试验站开展“接地气”的实习和科学研究，在实践中增长了解决现实问题的本领，真正做到了与生产实践紧密结合，把论文写在了大地上。

（记者 张哲浩 李洁 通讯员 王学锋）

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