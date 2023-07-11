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太空中有了一颗“樊锦诗星”

2023年07月11日08:18 | 来源：科技日报
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原标题：太空中有了一颗“樊锦诗星”

7月10日，“樊锦诗星”命名、樊锦诗基金设立暨樊锦诗从事敦煌文物工作60年座谈会在敦煌研究院举行。经国际天文学联合会（IAU）小行星命名委员会批准，中国科学院紫金山天文台发现的、国际编号为381323号的小行星被命名为“樊锦诗星”。

国际天文学联合会发布的公报显示，樊锦诗为中国石窟考古与保护作出了重大贡献，构建了“数字敦煌”和综合保护体系，为世界文化遗产保护提供了范例。

“樊锦诗星”是紫金山天文台于2007年10月9日用近地天体望远镜发现的，国际小行星中心于2013年12月给予381323号永久编号，并确认紫金山天文台拥有该天体的发现命名权。

“樊锦诗星”绕日运行椭圆轨道的偏心率为0.214，轨道倾角为20.114度，轨道半长径为3.177天文单位。它到太阳的平均距离为4.64亿公里，绕太阳一周需5.66年。“樊锦诗星”在其轨道上高速奔腾前进，平均速度为每日141万公里，相当于每秒16.3公里的速度绕日运行，由于“樊锦诗星”到地球的距离通常有几亿公里，而地球也以每秒29.8公里的速度绕日运行，因此从地面上看去，“樊锦诗星”的移动在星空中显得缓慢。“樊锦诗星”到地球的距离最远可达7.27亿公里，最近时只有2.24亿公里。

樊锦诗是敦煌研究院名誉院长、全国优秀共产党员，曾获得“文物保护杰出贡献者”、国家荣誉称号。1962年，北大考古专业的樊锦诗来到甘肃敦煌实习，几十年来，她走遍莫高窟的每一个洞窟，看遍每一幅壁画、每一尊彩塑，守望着莫高窟里的历史沧桑、文化纷繁，她将敦煌文化遗产保护、研究、弘扬、管理的工作当成终身事业。

当日，樊锦诗基金正式成立。继向北京大学捐资1000万元支持敦煌学研究后，樊锦诗再次向中国敦煌石窟保护研究基金会捐资1000万元，用于敦煌文物事业发展。

记者了解到，樊锦诗把所获“吕志和—正能量奖”“何梁何利基金科学与技术成就奖”奖金及多年积蓄2000万元悉数捐出，一半捐赠给母校北京大学，一半捐赠给敦煌研究院，用于敦煌文物事业发展和急需人才培养。

会上，由敦煌研究院精心梳理的樊锦诗在考古学研究、文化遗产保护管理利用等方面的重要成果汇集成《樊锦诗文集》，并正式发布出版。

（记者 颉满斌）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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