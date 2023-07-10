原标题：海南高校加快培养自贸港建设专业人才

随着海南自贸港建设的加快推进，海南高等院校近期纷纷“出招”培养与之相匹配的人才，推出“虚拟现实技术”“装配式建筑工程技术”“跨境电子商务”等新专业“招揽”学子。

海南自贸港建设对高校毕业生颇具吸引力。记者采访了解到，近三年，海南大学、海南师范大学等高校毕业生留琼人数逐年提升。海南职业技术学院今年毕业生留琼率近80%。

“自贸港建设为海南经济带来活力，对外开放程度提高，越来越多的企业在琼投资，对人才的需求量大。”海南热带海洋学院副校长廖民生说，高校鼓励学生将自身职业规划融入自贸港建设，共享发展机遇。

对接海南旅游业、现代服务业、高新技术产业和热带特色高效农业等四大主导产业，高校在专业设置上有所侧重。作为中国教育改革创新的试验田，海南陵水黎安国际教育创新试验区目前已签约10所中方高校和12所外方合作高校，引进高校围绕海南自贸港重点产业，设置休闲体育、旅游管理、智能科学与技术、数据科学与大数据技术等专业。三亚学院则开设新能源科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程、跨境电子商务等多个本科专业。

海南高校不断提升“国际范”。今年，中国境内首个境外高校独立办学项目——海南比勒费尔德应用科学大学首次面向中国12个省市招收本科生，首批招生专业为计算机科学与技术、电子信息科学与技术。海南医学院与英国西英格兰大学合作开设医学影像技术、康复治疗学、护理学等3个中外合作办学专业。

就业风向变化催生人才培养模式变革，海南高校“把脉”市场需求，培养应用型高素质人才。《海南省装配式建筑产业发展规划(2022—2030)》明确，到2030年，海南全省装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达到95%以上。海南职业技术学院顺势而为，开设装配式建筑工程技术专业，建设装配式建筑实训基地，计划培养一批高水平技术人员、管理人员以及一线作业人员。

精准的人才培养方式，让高校学子“不愁”就业。海南职业技术学院采用教产融合的“订单式人才培养”，让学校教育与就业、课堂理论教育和实习实训基地无缝连接。目前，该校跨境电子商务、现代物流、供应链运营、新能源汽车技术等专业的学生，还未毕业就被用人单位抢先下订。

发展机遇纷至沓来，高校学子如何更好地“闯海”？海南省创新创业研究院院长李伟铭认为，近年来，海南高校在专业设置、人才培养和科学研究等方面更加国际化和特色化。区位和政策优势的叠加，为大学生提供了更多市场机遇和实践机会。青年学子发挥所长，勇于创新，才能更好地融入发展大局。 (记者 张茜翼)

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