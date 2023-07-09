成都第31届世界大学生夏季运动会火炬8日在四川师范大学（成龙校区）、成都航空职业技术学院、四川旅游学院和成都信息工程大学（龙泉校区）举行第二日传递。

当日的起跑仪式在四川师范大学举行。成都市委常委、政法委书记，大运会执委会副主席陈麟说，成都积极拥抱世界，大运会为全球青年搭建了一个文化交流、畅叙友谊、美美与共、奔赴未来的梦想舞台，在互学互鉴中搭建起“连心桥”。

四川师范大学党委书记李向成说，今天我们在川师大校园举行火炬传递活动，必将激励广大青年学子在新的赛道、新的起点上，更加自信自强，以更积极的姿态拥抱世界。

国家女篮三人篮球联队成员、四川师范大学高水平女篮队长、火炬手代表刘晓晗说：“作为新时代师范生，我坚定教育报国初心，立志投身于西部教育事业；作为新时代‘川师’学子，我们定当凭借所学所练，接好前行的交接棒，为建设教育强国、实现中华民族伟大复兴贡献智慧和力量！”随后，成都大运会执委会副主席韩轶向刘晓晗赠送火炬传递纪念徽章。

成都市人大常委会党组副书记、副主任谢瑞武点燃成都大运会火种盆后，成都市委常委、组织部部长，成都大运会执委会副主席邓涛点燃大运会火炬“蓉火”，交给火炬传递成都站四川师范大学第一棒火炬手张魏，并宣布成都站四川师范大学火炬传递开始。

在成都大运会火炬传递主题曲《我们都是追梦人》的旋律中，张魏高擎火炬，开始了在四川师范大学的火炬传递。随后，火炬来到成都航空职业技术学院、四川旅游学院和成都信息工程大学，完成了当天的火炬传递。

接下来，成都第31届世界大学生夏季运动会火炬传递将继续在成都市内部分高校和东安湖体育公园进行。

(责编：孙竞、李依环)