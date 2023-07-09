杜老师：

有人把“利在当代、荫及子孙、功在千秋”中的“荫”读成一声yīn，是否妥当？谢谢。

江西读者 金女士

金女士：

“荫”在“荫及子孙”中是“庇护”一类意思。表示这个意思宜读四声 yìn。例如：

（1）只是依靠丈夫的权力与威信，甚至于还要依靠他死后的余荫（yìn）。（《人民文学》1981年第6期）

（2）不错，感谢祖宗的荫（yìn）佑，他们不再像父亲了，也不能再像父亲了。（王西彦《古屋》第三部三）

（3）张老汉坚持在山上植树，说能荫（yìn）及后人。

例（1）至（3）中的“荫”都读四声 yìn。

“荫（yìn）”也表示封建时代子孙因先代功勋而受封赏。例如：

（1）少以父荫（yìn），为太子亲卫。（《隋书·柳述传》）

（2）三品以上荫（yìn）曾孙，五品以上荫孙。（《新唐书·选举志下》）

（3）余友梅圣俞，少以荫（yìn）补为吏。（欧阳修《梅圣俞诗集序》）

成语“封妻荫（yìn）子”的意思是，封建时代功臣的妻子得到封号，子孙得到世袭的官爵。由于常有人把其中的“荫”误读为一声，故而《新华成语词典》提醒读者，这个成语中的“荫”不读yīn。

所以，“利在当代、荫及子孙、功在千秋”，以及“荫及后辈”“荫及后代”等说法中的“荫”不宜读一声yīn，宜读四声荫（yìn）。

《语言文字报》原主编 杜永道

(责编：李依环、孙竞)