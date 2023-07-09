柏林华德中文学校8日晚举行建校30周年庆祝活动，包括师生家长、柏林侨界、中资企业负责人等约500人参加。

中国驻德国大使馆领侨处参赞李立蓓表示，华文教育在海外能够传承发扬离不开所有侨胞、各位家长的支持，更离不开老师们的辛勤耕耘。在老师们的教育下，孩子们在海外还会说中文，还能记得祖辈生长的地方，还能每年有机会回祖(籍)国看看，在将来还能成为中德间传承友谊的大使、桥梁，她为此感到骄傲。她衷心祝愿华德中文学校不忘初心，自强不息，厚德载物，百尺竿头，更进一步。

柏林华德中文学校校长郑英在致辞中回顾了办学兴教的艰苦历程，表示学校在未来的岁月里，依然会牢记使命，大力宣传和推广中国文化，让中国文化的种子在遥远的德国扎根发芽，结出累累硕果，架起中德两国间友谊的桥梁。

柏林中学校长联合会理事、弗里登斯堡中学校长Sven Zimmerschied在讲话中回顾了过去十几年里，华德中文学校与弗里登斯堡中学结下的深厚友谊。他表示，语言是增进理解的基础，愿双方共同努力，为中德友谊持续良好发展做出更大贡献。

青海省侨联，丽水市侨联，暨南大学华文学院和厦门华侨大学华文教育处等向华德中文学校发来贺信或贺电，高度赞扬其自建校以来，为当地华侨华人和想学习中文的外国人提供优质中文教育，为中华文化传播、推广和传承做出了贡献，发挥了作用，促进了中外友好交流。

晚会上，由学校学生等准备的节目精彩纷呈，包括诗歌朗诵、民族舞蹈、合唱、古筝及武术表演等。晚会在合唱《少年中国说》中落幕。

柏林华德中文学校创办于1992年，是欧洲办学较早的公益性中文学校之一。目前在校师生300多人。

(责编：李依环、孙竞)