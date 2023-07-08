新华社北京7月8日电（记者魏梦佳）为满足暑期公众参观需求，8日起，北京大学、清华大学对提前预约的游客开放参观。

北大规定，游客可提前7日通过“参观北大”微信小程序或扫描微信小程序码进行预约；预约成功后，参观当天可携带有效证件由校园参观专用通道刷脸入校。清华明确校园对外开放参观时间为7月8日至8月6日，个人参观可通过“参观清华”微信小程序进行实名预约，可预约当天及未来7天参观，预约成功后持身份证从学校参观专用通道经身份核验和安检后进校参观。对于团队参观需求，清华规定，可预约未来14天参观，且仅面向中小学生群体开放，预约主体为中小学或教育主管部门；预约成功后，持相关材料经核验后入校。

为保障校园正常教学、科研和生活秩序，北大要求，个人和团队的参观预约均实行限额管理，暂不开放游客机动车预约；教学、科研、办公、图书馆、体育馆、宿舍等场所为非开放区域，谢绝参观。清华也规定，参观人员须按照规定路线在规定区域内进行参观，参观人员所乘坐的各类车辆禁止入校，非开放区域和校内教学办公楼宇不对参观人员开放。

此外，两校还表示，校园参观不收取任何费用，提醒游客拒绝以任何名义提供参观服务的有偿预约行为。游客入校后应自觉遵守法律法规和学校管理规定，共同维护良好的校园秩序。

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