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粤港澳大湾区科研科创数算协同创新平台在穗启动

2023年07月07日23:29 | 来源：中国新闻网
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“粤港澳大湾区科研科创数算协同创新平台”项目7日在广州南沙启动。

据介绍，该项目由下一代互联网国家工程中心粤港澳大湾区创新中心、香港科技大学(广州)工业信息与智能研究所等6家科研机构共同发起；未来还将接入更多来自大湾区的高校、实验室、企业等科创主体，打造立足湾区、协同港澳、面向世界的创新平台。

此外，该项目将在相关单位支持下，利用IPv6在数据流通管理中的技术优势，实现跨域跨层的科研科创数据共享流通、可信管理以及算力调度，同时为更多行业提供应用示范。

当日，“国际数据空间暨科研科创数据流通研讨会”也在香港科技大学(广州)举办。该研讨会以“分享国际数据空间最新进展及实践案例，探讨构建大湾区科研科创数据流通生态体系”为主题，汇聚业内产学研专家，探讨科研科创数据共享流通的最新理论和实践。

广州市南沙区工业和信息化局局长王文静表示，下一步，南沙将加强与港澳规则衔接，探索南沙与港澳地区合作建立粤港澳大湾区数据跨境流动安全规则，实现与港澳地区的数据跨境互通。 (记者 王坚)

(责编：李依环、熊旭)

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