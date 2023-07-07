新华社北京7月7日电（记者徐壮）记者7日从教育部获悉，教育部日前印发通知，决定于7月至8月在全国开展校外培训“监管护苗”2023年暑期专项行动。

专项行动覆盖全国31个省份和新疆生产建设兵团，聚焦解决当前校外培训治理中存在的四个方面突出问题。

——严查重处学科类隐形变异培训。用好网格化综合治理机制，对“一对一”“住家教师”“高端家政”以及以夏令营、研学旅行、托管班等名义违规培训等问题开展专题整治，坚决防范“黑培训”“黑机构”等侵害群众利益情况发生。

——坚持校外培训公益属性，守护学生家长所交预收培训费用安全。对非学科类培训机构收费和预收费情况开展全面排查，加强价格监测，防止恶意涨价，严查校外培训机构超时段、超限额收费和价格欺诈、虚假宣传等违法违规行为。

——有效化解校外培训消费纠纷。推动各地全面应用“全国校外教育培训监管与服务综合平台”，全面使用《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》，坚持“一机构一策”，多措并举解决“退费难”问题。

——强化培训机构安全管理。部署各地在暑期前至少开展一次全面安全排查，对发现的风险点和安全隐患要以零容忍态度即查即改，切实抓好安全责任和措施落实。

通知强调，培训机构和媒体不得违规发布校外培训广告，不得宣扬“暑期最可怕”“暑假是第三个学期”等错误概念，不得制造或炒作教育焦虑。

通知要求畅通举报渠道，鼓励群众通过国务院“互联网+督查”、教育部官网、“中国教育督导”微信公众号举报平台及地方举报渠道，提供违法违规问题线索，推动形成群防群治的良好局面，切实维护人民群众利益。

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