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河北建立实名台账 对未就业毕业生进行帮扶

2023年07月07日08:37 | 来源：光明日报
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原标题：河北建立实名台账 对未就业毕业生进行帮扶

日前，河北省人社厅印发《关于开展2023年河北省高校毕业生等青年就业服务攻坚行动的通知》（以下简称“通知”）。通知指出，7月至12月，河北面向2023届离校未就业高校毕业生、在各级人社部门登记的失业青年（包括往届未就业高校毕业生和16至24岁失业青年），开展以“服务促就业 筑梦赢未来”为主题的就业服务攻坚行动。

通知指出，7月底前，河北省人社厅对接省教育厅和高校，全面获取未就业毕业生信息，分期下发至各市县，各地依据系统数据核实完善台账信息，建立2023届未就业毕业生实名台账。允许未就业毕业生在户籍地、常住地、求职地进行失业登记或求职登记，做到愿登尽登，并及时纳入2023届未就业毕业生实名台账。依托实名台账，对未就业毕业生等青年集中开展帮扶，根据就业服务需求提供针对性就业创业服务。对有就业意愿者，提供“1131”服务，即至少提供1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或就业见习机会。对有创业意愿者，提供项目、资金等支持，并推动各类创业孵化基地按一定比例向其免费开放。

聚焦重点结对帮扶。河北拟将脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的2023届未就业毕业生和长期失业青年作为重点帮扶对象，实施“一人一档”“一生一策”精准帮扶，组织党员干部、服务机构开展结对帮扶，优先提供专门职业指导，优先推荐岗位信息，优先提供培训见习机会。对通过市场渠道确实难以就业的困难毕业生，开发设置基层公共就业服务、公共管理和社会服务等5500个临时性公益性岗位兜底安置。持续更新毕业生等青年就业创业政策清单，明确政策内容、补贴标准、申请流程等，打包向用人单位及未就业毕业生等青年推送。变“人找政策”为“政策找人”。

高频举办招聘活动。河北将按照全省公共就业服务专项活动安排，举办毕业生等青年专场招聘，用好河北公共招聘网等线上渠道，积极开展高密度、不间断、全天候线上招聘，推动供需高效精准匹配。积极扶持创新创业。深入开展重点群体创业推进行动，加强对未就业毕业生自主创业的扶持引导，主动提供政策咨询、项目推介、开业指导、创业培训等服务。政府投资开发的创业就业孵化基地、双创基地、众创空间等载体要安排30%左右的场地免费向高校毕业生创业者提供。对符合条件的未就业高校毕业生创办企业、从事个体经营和网络创业，按规定落实创业担保贷款及贴息政策。

广泛开展就业见习。河北将积极动员各类企事业单位、社会组织等，重点开发一批科研类、技术技能类、管理类、社会服务类等青年见习岗位，2023年募集岗位不少于5.5万个。

（记者耿建扩、陈元秋）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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