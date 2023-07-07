本报记者 张锐 本报通讯员 程晓

原标题：科教融汇赋新能 人才引领创未来

7月3日至6日，首届中国学位与研究生教育大会暨中国研究生教育长江论坛在湖北武汉举行。教育部部长怀进鹏视频致辞。全国近700家研究生培养单位、用人单位、政府主管部门和行业企业，100多位院士及高校书记校长，3000余位学位与研究生教育各方代表参会。

本次大会主题为“为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之”。会议由中国学位与研究生教育学会、武汉市人民政府联合主办。

中国科学院院士、中国学位与研究生教育学会会长杨卫表示，首届中国学位与研究生教育大会，全面展示近年来我国研究生教育工作取得的成就，搭建研究生培养单位、用人单位、地方合作交流平台，围绕深化研究生培养模式改革、提升人才自主培养质量、促进拔尖创新人才培养、服务经济社会发展等方面展开深度研讨，产出丰硕学术成果，有力推动我国学位与研究生教育高质量发展。

回首过去

育人不倦桃李尽芬芳

在6000余平方米的研究生教育成果和人才工作展览展示区，近150家研究生培养重点单位（高等院校、科研院所等）、研究生用人单位、教育服务支撑机构的展台，有序排列着，述说着一个个立德树人的故事。展区一角的“就在武汉”人才招聘会，以“直播带岗”的新潮方式，发布就业岗位4000余个，其中博士与博士后岗位879个。

建设教育强国，龙头是高等教育。与会嘉宾认为，学位与研究生教育作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合部，承担着全面提高人才自主培养质量、着力造就拔尖创新人才、服务创新发展战略的重大使命。研究生教育作为衡量一个国家高等教育竞争力的关键标志，是办好高等教育的点睛之笔。

记者从会上获悉，自1981年《中华人民共和国学位条例》实施以来，我国已累计培养了7000余万名学士、1000余万名硕士、110余万名博士。近年来新增院士和国家科技三大奖第一完成人中，我国自主培养的博士均占三分之二左右，我国自主培养的研究生已经成为科技创新的主力军。

今年是我国恢复研究生招生45周年。华中科技大学同济医学院附属同济医院血液内科教授刘文励是我国恢复研究生招生后的首届研究生。“武汉在硕士、博士培养方面，一直都走在全国前列。恢复高考后，武汉紧跟时代步伐，同济医学院当时就有几十个硕士招生点。”刘文励说。1978年，他考上研究生。1995年，他有了培养硕士的资格，1999年开始带博士。20多年来，他带出20多位硕士、博士，现在他的学生们已成长为医院的业务骨干。退休后返聘的刘文励，依旧忙碌在教书育人、治病救人的一线。

作为首届中国学位与研究生教育大会的举办地，武汉是全国重要科教基地、大学之城，拥有92所高校、76名两院院士，有超过130万名在校大学生、19.76万名在读硕博士研究生。武汉高校学生参加中国研究生创新实践系列大赛的人数，从2017年的2585人，猛增到2022年的6570人。

教育与产业双轮驱动，大学与城市共兴共荣。2017年以来，武汉吸引全国各地大学生就业创业超200万人，连续6年人才净流入。

展望未来

顺应时代为国育英才

党的十八大以来，研究生教育加快高质量发展。目前，我国已建成世界上规模最大的教育体系，教育现代化发展总体水平跨入世界中上国家行列。据测算，我国教育强国指数居全球第23位，比2012年上升了26位。

“同时，我们应该看到，我国研究生教育国际吸引力还不够强，竞争力还有差距，贡献力、内生力、治理力还有不足。”教育部学位管理与研究生教育司司长、国务院学位委员会办公室副主任洪大用说。

如何实现研究生教育更高质量发展？在高端讲坛、校长讲坛，以及“适应新时代研究生教育高质量发展，深化人才选拔制度改革”“产教融合共育卓越工程人才”等18个分论坛上，来自育人单位、教育主管部门、用人单位的嘉宾纷纷以诚相见。

针对博士生教育，杨卫提出规模、结构、投入、思政、导学、质量、管理、产教等八大建议。比如，要以社会发展目标确定规模增长，以社会需求变化牵引结构演变，以统筹经费推动投入上升，以导师责任制推动导学关系，以分类标准推动质量上行，以二元结构推动产教融合等。

中国学位与研究生教育学会副会长王战军认为，培养研究生是一种专业教育，研究生之前的教育，主要是知识的学习和传承，研究生教育是在知识学习和传承的基础上进行知识的生产。本科教育现在强调素质教育和通识教育，而研究生更强调专业教育和职业教育，重在能力培养。

“以立德树人为根本，以强农兴农为己任。”西北农林科技大学研究生院常务副院长、党委研工部部长陈帝伊介绍，学校探索“情怀塑造，三链融通”下的农科类研究生一体化教育管理模式，打造“理论研究、技术研发、示范推广”的创新链，构建“招培就”一体化高层次创新人才培养链，强化现代农业发展产业链，让研究生教育之花在希望的田野绚丽绽放。

“教育、科技、人才一体推进的最好交汇点在研究生培养，最有效路径是产学研融合、校地企共促。”武汉市委常委、组织部部长杨玲表示。

大会上，中国研究生创新实践成果孵化基地（武汉）揭牌，中国研究生教育长江论坛落户武汉。武汉市人才工作局与8所在汉单位签订博士后倍增行动合作协议。

科教融汇赋新能，人才引领创未来。中国，正从研究生教育大国阔步迈向研究生教育强国。

（记者 张锐 通讯员 程晓）

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