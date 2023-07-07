原标题：重庆十大行动为高校毕业生就业护航

今年，重庆市有应届高校毕业生33.6万人，同比增长10.2%，人数再创历史新高。6日，记者从重庆市促进高校毕业生等青年就业创业工作新闻发布会上获悉，重庆市就业工作领导小组制定并下发了《促进高校毕业生等青年就业创业工作方案》，实施十大行动和35条具体措施，确保高校毕业生年底就业率达到90%以上。

“重庆将持续开展十大专项行动保障应届毕业生就业。”重庆市人力社保局副局长夏杨松介绍，十项行动包括了就业政策落实、公共部门稳岗扩岗、“职引未来”系列招聘、创业服务支持、就业服务攻坚、就业困难结对帮扶、智慧就业促进、就业权益护航等十个方面。

对于吸纳高校毕业生的企业，不仅有一次性吸纳就业补贴，还有给予优惠贷款利率的专项贷款产品。同时，今年以来，重庆市已筹集政策性岗位8万余个，筹集市场化就业岗位40万个以上。9月底前重点举办600场招聘会，预计提供岗位30余万个。组织未就业毕业生参加就业见习1万人以上，参加就业创业实训和职业体验3万人以上。确保有就业意愿的困难毕业生100%就业或参加到就业准备活动中。对首次在渝全职工作并与用人单位签订3年以上劳动合同、缴纳社保的市外青年人才，由区县发放购房或安家补贴。

在鼓励大学生创业上，今年将提供1万个以上免费创业工位。引导政府投资开发的孵化器等创业载体安排不低于30%的场地，免费提供给高校毕业生使用。创业培训“马兰花计划”培训创业大学生1万人以上；遴选100个高校毕业生优秀创业项目给予重点扶持。

重庆市教委副主任金玲介绍，访企拓岗促就业专项行动作为促进高校毕业生就业的重要举措，截至6月30日，市级层面集中走访企业1020家，拓展岗位2.8万个；各高校赴490余个城市走访企业8371家，拓展岗位16.84万个，其中5782家企业已到校招聘。校企达成合作意向5911项，建立实习基地1473个。完成高校成果转化项目100余项。

（记者雍黎）

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