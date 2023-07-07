原标题：新疆农职院：把田间地头作为科技创新前沿

在近日举行的新疆农业农村高质量发展现场推进会的观摩点，新疆农业职业技术学院（以下简称新疆农职院）许建博士展示的最新瓜菜“机器人嫁接”技术，每小时可嫁接1500株瓜菜，效率是人工嫁接的8至10倍，引来参会人员驻足观看。

今年1月，新疆维吾尔自治区新一批现代农业产业技术体系专家名单出炉，新疆农职院2名教授入选蔬菜体系、畜牧体系首席专家。去年，该校主持的“适度规模化三黄鸡健康养殖技术的集成与示范推广”项目获得自治区科技进步奖、“一种增加大蒜蒜氨酸含量的肥料及其应用”发明专利获得自治区专利奖。

一所职业院校为何能不断在区域科技创新中崭露头角？记者近日走入该校采访，探寻背后的答案。

校企合作 共建技术技能创新平台

近年来，学院设施园艺技术协同创新服务中心成功培育出农椒3号、35号等6个特色蔬菜品种。根据阿克陶县农业产业协会的需求，学校与相关企业携手共建蔬菜高效绿色种植项目。这一项目受到当地农户欢迎，新品种使农民户均增收3000元。不仅如此，该项目还为阿克陶县打造了一条特色设施蔬菜种植产业，涉及蔬菜加工、品牌推广、物联销售等全产业链。

自实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划（以下简称“双高计划”）以来，新疆农职院对接现代高效农业产业链，瞄准产业关键核心技术，先后投入6800万元与行业标杆骨干企业、科研院所合作，围绕种业振兴、粮食安全、数字化智慧农业、重型农机、农产品加工、农村电商、特色农业现代农业全产业链，建设了16个技术技能创新服务平台。

通过与农业龙头企业、科研院所和学院资源互补，技术技能创新服务平台发挥着科技攻关、智库咨询、英才培养、创新创业等功能。

为保障技术创新服务平台从“输血”到“造血”的成长，学院落实国家激励科研创新政策，打造“实用技术研究+成果转化推广+实训教学+创新人才培养+技术技能培训”五位一体运行机制，形成产科研联动新模式，确保平台可持续发展。

助农兴农 科研服务数量质量双提升

为促进新技术与农业产业深度融合，学院制定紧盯田间地头的目标管理机制，要求每个技术技能创新平台年均承接企业横向课题2项以上，支撑县乡产业振兴项目2项以上，每个项目年均带动全疆示范户增加经济效益600余万元。

学院特色农业工程中心刘旭新博士研究团队研发了提高大蒜蒜氨酸含量的肥料，使大蒜的蒜氨酸含量提高了0.5个百分点，亩产值提高近三分之一。该成果“一种增加大蒜蒜氨酸含量的肥料及其应用”获得国家发明专利。

农机技术技能创新服务平台联合新疆牧丰伟业农业机械制造有限公司，共同研发了生物有机肥智能控制与处理关键设备，这一设备投资少、易操作、可重复利用，解决了长期困扰养殖农户的畜禽粪污染问题，深受养殖合作社的欢迎。

近年来，学院依托技术技能创新服务平台、校企工作室、校企研究中心，加快高水平团队培养。目前，学院5人入选“新疆三农骨干人才”、6人入选首批“新疆工匠”，学院共17名骨干教师入选各类省级人才计划、2名教师入选中组部“万人计划”。“双高计划”实施后，学院各类知识产权数量增长32.31%，获得各级各类科技奖项11项，被农业农村部确定为全国新型职业农民培育示范基地。

新疆农职院党委委员、副院长王海波表示，在“双高计划”项目建设过程中，学院全面提升技术技能创新的广度、深度、速度、精度，有力支撑“爱农业、爱农村、爱农民”高水平技术技能人才培养培训，为职业教育科教融汇提供了新疆样本。

（通讯员 邓双义 记者 朱 彤）

(责编：郝孟佳、熊旭)