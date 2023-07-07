原标题：扬州职大： 稻麦丰收的“守望者”

扬州职大“晓轩”先锋科技助农服务队正在调研无人驾驶插秧机的使用情况。巴一斯摄

“三夏”时节农事忙，江苏里下河地区的小麦进入成熟期。夏季，也是小麦纹枯病、白粉病的高发期，如果防治欠佳，容易发生大面积病害造成减产。

为避免病害减产，由扬州市职业大学（以下简称扬州职大）牵头组建的“稻麦周年机械化优质丰产绿色增效技术集成创新”科技服务团队，分别深入高邮、兴化等地，走进麦田仔细察看苗情，指导当地农户使用无人机进行病虫害防治。

近年来，该校加快推进科技、教育、产业“三融合”，全面精准服务农村、农业、农民。

在扬州职大党委书记马顺圣看来，新农业对职业教育提出了更高要求，也考验着学校服务国家、地方、产业的能力，必须通过强化产教融合，推动教育链、人才链、产业链和创新链有机衔接，让更多科研成果促进现代农业发展。

“随着社会经济的不断发展，人们对优质粮食的需求日益提升，信息化机械化的生产模式与相关技术将成为稻麦两熟种植制度研究的重要内容。”扬州职业大学科技处处长张军说。

江苏是中国稻麦两熟种植面积最大的省份，常年种植面积达2600万—2800万亩，约占我国稻麦两熟种植面积的三分之一。

近年来，在稻麦周年茬口衔接紧的情况下，江苏现有的大中型农业作业机械不能满足当前农业发展的需要，复式作业机械偏少，作业效率较低，秸秆还田质量、旋耕质量、播种质量不稳定等问题较为突出。

为解决这些问题，2018年起，扬州职大与扬州大学、江苏大学、江苏里下河地区农业科学研究所等单位组成科技服务团队，承担了江苏省科技厅下达的“稻麦周年机械化优质丰产绿色增效技术集成创新”研究与应用项目，并在田间地头举办了一系列观摩会推广会。

自“稻麦周年机械化优质丰产绿色增效技术集成创新”项目开展以来，科技服务团队在江苏扬州市与兴化市设立研发基地，对稻麦周年机械化栽培茬口的高效衔接、丰产优质高效配套品种选用、机械化农机选型配套、机械化精准播栽、病虫草绿色防控、信息化管理服务等关键技术展开研究，取得了一系列的技术突破与实践成效。

目前，该校联合科技服务团队在深化苏中地区江苏省中部地区稻麦周年丰产增收种植模式及配套技术的基础上，研制出苏中稻茬适播小麦机械化优质丰产绿色增效栽培技术和苏中稻茬迟播小麦机械化优质丰产绿色增效栽培技术，这两项技术将有力促进小麦的丰产、增效。

此外，扬州职大还联合科技服务团队研制出稻麦贴地播种复式作业技术，一次作业可完成九道工序，节本降耗效果显著。

目前，该校依托这些农业生产新体系新装备，建立新技术装备推广示范核心基地3582亩，稻麦亩产分别达754.3公斤和554.5公斤，化肥利用率提高了6.1％，化学农药用量减少11.5％。迄今，累计增收粮食7万吨，增加经济效益2.6亿元。

“保障粮食和重要农产品稳定安全供给，始终是建设农业强国的头等大事。下一步，我们要加强培育农业科技创新企业，推广新品种、新技术、新模式、新装备、新产品等，努力提高科技示范主体的自我发展能力和对周边农户的辐射带动作用，使科技示范主体成为当地农民看得见、问得着、留得住的‘乡土专家’，推进稻麦科技实用人才技术水平的提升。”马顺圣表示。

（柳 鑫 梁孝梅 过国忠）

(责编：郝孟佳、熊旭)