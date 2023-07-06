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权威部门话开局丨办好人民满意的教育——教育部有关负责人谈加快建设教育强国

2023年07月06日22:51 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月6日电　题：办好人民满意的教育——教育部有关负责人谈加快建设教育强国

　　新华社记者徐壮

　　教育兴则国家兴，教育强则国家强。国务院新闻办6日举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，教育部有关负责人围绕“加快建设教育强国 办好人民满意的教育”主题介绍了情况并回答记者提问。

　　落实立德树人根本任务

　　培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是建设教育强国的核心课题。教育部部长怀进鹏表示：“我们将始终牢记为党育人、为国育才初心使命，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，确保党的事业和社会主义现代化强国建设后继有人。”

　　据介绍，教育部深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，推进大中小学思想政治教育一体化建设，实施时代新人铸魂工程、“大思政课”建设工程，加强社会主义核心价值观教育，提高网络育人能力。全面深化素质教育，开展学生体质强健计划、美育浸润计划，实施劳动习惯养成计划、把劳动教育纳入人才培养全过程，开展青少年学生读书行动、学生心理健康促进行动，在“双减”中做好科学教育的加法，培养学生探索性、创新性思维品质，为未来成长成才打牢基础。

　　面对时代变化、知识快速增长、科技革命和产业变革不断加速演进的局面，如何认识教育的任务？怀进鹏认为，当前教育的任务比原来更多，但是品德和人格的养成是最核心的任务。

　　“通过知与行的有效融合，真正由外到内地教，实现由内到外的育和学生人格的养成，这是我们最大的目标。”怀进鹏说。

　　支撑引领中国式现代化

　　支撑引领中国式现代化，是教育强国的核心功能。怀进鹏表示，将坚持以人民为中心的发展思想，把高质量发展作为各级各类教育的生命线，夯实基础教育基点，扬起高等教育龙头，打造职业教育重要增长极，加快建设全民终身学习的学习型社会。

　　高等教育方面，教育部启动高等教育综合改革战略工程，在提高人才培养质量、造就拔尖创新人才上先行先试，在服务国家战略和区域经济社会发展、优化教育布局和结构上先行先试。把加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科作为重中之重，大力加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，实施好基础学科拔尖人才培养、卓越工程师和卓越医师培养等重大项目，加快构建哲学社会科学自主知识体系。

　　职业教育方面，推动建设省域现代职业教育体系和市域产教联合体、行业产教融合共同体，构建“一体两翼”格局，培养高素质技术技能人才。

　　教育部副部长吴岩介绍，下一步，将组织实施高水平科技自立自强支撑工程，加快推进高校有组织科研，大力推进科教融汇，集聚力量开展关键核心技术攻关。

　　据悉，教育部门将实施新一轮的部省战略合作协议，与省市开展深度合作，积极回应产业需求，通过组织力提升创新力，将创新更好地融入区域经济发展中，成为区域经济社会发展的动力源。

　　纵深推进教育改革创新

　　有效的教育改革创新，将有力激发教育领域动力活力。发布会上，教育部有关负责人分别介绍了教育改革创新方面的新举措、新思路。

　　——完善教育评价体系。教育部综合改革司司长刘自成介绍，下一步，将以教育评价改革为牵引，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，加快扭转教育功利化倾向，积极营造平等的用人环境、良好的舆论环境、和谐的家庭环境、诚信的文化环境等。

　　——实施高等教育综合改革试点战略工程。吴岩说，针对创新的主目标，将有组织培养拔尖创新人才；有组织推进科技创新；围绕国家重大战略需求和区域主导先导产业，有组织服务国家和区域经济社会发展。

　　——深入实施教育数字化战略行动。怀进鹏表示，下一步将建设国家教育数字化大数据中心，强化大数据赋能教育教学，增强数字教育平台公共服务能力，加强数字教育国际化。

　　——启动高质量教师队伍建设战略工程。教育部政策法规司司长邓传淮介绍，工程主要从六个方面发力：加强师德师风建设；启动高水平综合大学培养优秀中小学教师的“国优计划”；实施师范教育协同提质计划；提升教师教书育人能力；优化教师管理和资源配置；加强各级各类教师待遇保障。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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