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14部门联合部署2023暑期儿童关爱服务活动

2023年07月06日08:29 | 来源：光明日报
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原标题：14部门联合部署2023暑期儿童关爱服务活动

　　 全国妇联等14部门日前印发通知，联合部署开展“少年儿童心向党 关爱守护伴成长”2023暑期儿童关爱服务活动。

　　 通知指出，各地各部门要抓住暑期时机，组织开展丰富多彩的“少年儿童心向党”道德实践活动，集中开展革命传统教育，用好生动鲜活教材讲好领袖的故事、党的故事、新时代的故事。要针对暑期儿童意外伤害易发多发的特点，集中推出一批家长应知应会、务实管用课程，提供个案指导服务，帮助家长切实履行好监护职责，加大宣传教育力度，共同守护儿童假期安全。

　　 通知要求，各地各相关部门要因地制宜组织开展生动有趣的参观体验和研学实践活动，丰富儿童暑期文体生活，帮助儿童提升综合素养。要特别关注留守流动儿童、困境儿童等特殊儿童群体的实际需求，集中进行摸排走访，深化结对帮扶，鼓励有条件的学校积极承担暑期托管服务工作，积极推动用人单位、村（居）委会、社会组织等开设暑期托管班，帮助家庭缓解假期儿童看护难问题。（记者王海磬）

(责编：郝孟佳、李依环)

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