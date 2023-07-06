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各级各类学校达51.85万所（新数据 新看点）

学历教育在校生2.93亿人，专任教师超1880万人

2023年07月06日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月5日电  （记者丁雅诵）教育部7月5日发布2022年全国教育事业发展统计公报。数据显示，全国共有各级各类学校51.85万所，各级各类学历教育在校生2.93亿人，专任教师1880.36万人。

　　根据公报，2022年共有幼儿园28.92万所，其中，普惠性幼儿园24.57万所，比上年增加1033所，增长0.42%，占全国幼儿园的比例为84.96%。

　　义务教育方面，共有义务教育阶段学校20.16万所。义务教育阶段招生3432.77万人，在校生1.59亿人，专任教师1065.46万人，九年义务教育巩固率95.5%。

　　高中阶段教育方面，共有普通高中1.50万所，比上年增加441所，增长3.02%。普通高中招生947.54万人，比上年增加42.59万人，增长4.71%。

　　高等教育方面，共有高等学校3013所。各种形式的高等教育在学总规模4655万人，比上年增加225万人。高等教育毛入学率59.6%，比上年提高1.8个百分点。

　　《 人民日报 》（ 2023年07月06日 01 版）

(责编：卫嘉、李依环)

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