周清杰，北京工商大学经济学院教授，博士生导师，兼任北京哲学社会科学首都商贸发展研究基地办公室主任，北京工商大学新商经研究院执行院长，中国商业联合会消费者评价重点实验室主任；全国网络市场监管专家委员会专家、北京市委讲师团特聘专家；中国市场监管学会常务理事、中国商业文化研究会常务理事、中华外国经济学说研究会理事、中国商业史学会理事。

教育感悟

作为一名高校教师，我深爱我所从事的经济学教学和科研工作。我要用我的满腔热情和专业知识报效祖国，在不断进取中实现自己的人生价值。

周四武汉、周日北京、周二青岛……在这个天气渐热的五月，北京工商大学经济学院教授周清杰的行程也安排得越来越密，研究生答辩、本科生答辩、讲课、调研、培训……工作的紧张并没让这位常年研究经济学的教授感到疲倦，相反却感到喜悦，他感受到的是学生们回归校园后勤于治学的积极心态，感受到的是各行业发展的勃勃生机，感受到的是民族复兴路上的奋斗豪情。“作为一名高校教师，我深爱我所从事的经济学教学和科研工作。”周清杰表示，“我要用我的满腔热情和专业知识报效祖国，在不断进取中实现自己的人生价值。”

教书育人 师爱为先

“我是1999年春季学期硕士毕业留校任教的，也从那一年开始了自己的经济学教学生涯。”周清杰告诉记者，“当年我就做了99级国贸一班的班主任，和学生们打成一片，至今对那时的生活印象深刻。”

周清杰回忆，当时住在筒子楼，距离学生宿舍很近，因此也经常在课余时间和学生交流，对他们的生活、学习、职业生涯规划等尽力提供帮助。当时很多学生家庭经济困难，同样来自农村的周清杰非常理解学生的难处，除了个人资助一些外，他就采取“以工代助”的方法，尽可能让学生参与到项目中来，以此来给学生们提供一些补助。“当时很多学生都品学兼优，毕业后走上岗位的他们，至今还和我保持联系。”周清杰欣慰地说。

刚刚走上教师岗位的时候，周清杰为学生讲授“微观经济学”“宏观经济学”等课程。初为人师的周清杰心里还是比较紧张的，因此就在备课讲课上下功夫。除了向资深教师学习外，每天还到图书馆找来七八种不同的教材，进行对比，实现融会贯通。他撰写的第一轮教案，在今天看来，质量也是非常高的，深受学生们的喜欢。随着工作的开展，他先后讲授了本科生的微观经济学、宏观经济学、中级宏观经济学、现代经济学流派等课程，硕士生的中级宏观经济学、宏观经济政策、MBA宏观经济学，博士生的高级宏观经济学。渊博的知识、敏锐的思维、独到的学术见解、严谨的治学态度和高尚的敬业精神，让周清杰成为学生们最喜爱的教师之一。

从教20余年来，周清杰先后指导培养了80多名硕士研究生，其中多名学生成功考取了中国人民大学、中国社科院、南开大学等著名高校的博士研究生，数人成为相关企业的领导干部和业务核心。学校获批应用经济学博士点后，周清杰又成为应用经济学首批博士生导师，目前指导7名博士研究生。

扎根一线 坚持科研

2007年春末，我国出现了明显的通货膨胀问题，房价开启了一路狂奔的模式，如何看待当时的我国经济形势成为当时人们关注的热点话题。作为宏观经济学研究领域的年轻学者，2008年美国金融危机爆发后，周清杰受邀到中央电视台、河南电视台、深圳电视台解读分析经济发展形势。在周清杰看来，能上电视，得益于其在专业和学术领域的深厚积累和独特见解。

“2006年可谓是我的‘科研黄金期’。”周清杰说，“我也是国内最早开始系统研究自有住房经济问题的一批学者，主张CPI中能以某种方式考虑房价。印象深刻的是当时我在一篇文章中表达我的观点和看法，还曾被某地统计局的一位负责人点名批评。”

这种“隔空”的批评，激发了周清杰开展科研的干劲和激情，他带领研究生系统梳理国内外的经济发展现状和趋势，为自己的观点提供了有力支撑，也推动了自己的研究更上一层楼。

近年来，周清杰专注于规制经济学和营商制度创新领域，重点研究食品安全监管和网络市场监管，主持了多项国家和省部级课题，包括市场监管部门的多项课题。

除了做好自己的科研工作，周清杰还坚持科研育人，培养更多优秀的人才。他主持了经济学专业培养方案的数次修订完善，探索出了能与国内外著名高校接轨的课程体系。2009年，他还在经济学专业主导推动了经济学院第一个本科导师制计划，并在全学院其他专业推广，他和经济系的同事一同编写了《宏观经济学》《公司治理基础与实践》，前者被其他院校采纳作为教材，后者作为学校经济管理实验教学系列特色教材之一，荣获2008年北京市教育教学成果二等奖。

服务社会 不忘初心

“在我看来，高校教师在教学科研之余，用自己的专业知识服务社会发展，这是高校教师的职责和使命。”周清杰介绍，“教师们也会在服务社会的过程中，不断迎来新的发展契机。”

2010年，周清杰受聘成为中共北京市委讲师团专家，为多家机关、企业进行了近百场有关宏观经济形势和政策的宣讲活动。他还多次接受媒体采访，解读经济热点，提供专家观点。曾作为行业专家，参与国家发改委、国家市场监管总局相关政策的讨论工作。

“当讲师团专家的时光，是我成长过程中的宝贵经历。”周清杰表示，走进不同的行业，与不同的人交流，就能更加了解中国经济发展一线的情况，研究的视野也进一步开阔。在服务社会的同时，自己也获得长足发展。

近两年，周清杰又和中国市场监管学会合作，先后主持完成了上海市长宁区、浙江省金华市、江苏省宿迁市三个国家级网络市场监管和服务示范区的试评估工作，以及江苏省徐州市睢宁县、扬州市丹阳市、常州市天宁区以及河北省唐山市路南区等四个省级示范区的评估工作，为我国网络经济良性发展作出了应有的贡献。

由于所研究的学科领域与老百姓的生活密切相关，周清杰以房地产业和食品产业为切入口，关注居民自有住房的经济测度、食品消费与安全监管等领域的研究，致力于用科学理论服务于百姓生活质量的稳步提升和我国支柱产业的健康发展。2020年1月，他撰写的《依托“菜篮子”工程外埠基地建设，强化奥运食品安全保障》政策建议，被北京市科协采纳并转化为北京市政协提案。而这样的建议或方案，还有很多，有的被国家领导批示，有的直接转化为政策，更多的是被各行业采用成为推进工作的有效举措。

“师者也，教之以事而喻诸德也”，在近30年的教师生涯中，周清杰以身作则，用知识浇灌、用魅力指引，用行动为榜样，在传授知识的同时，也为学生树立正确的德行，成为学生成长路上的优秀指导者和引路人。

来源：现代教育报

(责编：郝孟佳、熊旭)