6次校领导、党委常委集体调研，8次处级以上干部专题读书班，6期机关青年党员干部理论学习班，200多个党支部书记讲授专题党课……对外经济贸易大学党委高度重视，做到“六个第一”，即党委常委会第一时间学习、第一时间传达、第一时间组建工作专班、第一时间制定工作方案、第一时间提高认识统一思想、第一时间学起来研起来宣起来，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来。按照教育部主题教育领导小组部署工作安排，以高度的政治自觉、饱满的政治热情、严肃的政治态度，深入推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想在干部师生中走深走实，做到月月有突破、周周有调研、天天有学习，时时在线、人人在学、处处在干、事事在做。

抓好顶层谋划，明确主题教育具体要求。4月20日，学校出台工作方案，明确要求抓好处级以上领导班子和领导干部主题教育，切实在强化理论武装上下功夫，切实在深入调研上下功夫，切实在推动高质量发展上下功夫，切实在检视整改上下功夫，切实在建章立制上下功夫。学校成立由学校党委书记、校长担任双组长的主题教育领导小组，下设工作专班负责日常工作。同时，下设各工作组，形成齐抓共管合力。基层党支部和师生党员结合基层实际、紧密结合日常工作开展主题教育。各院级党组织主要负责同志履行第一责任人职责，以高标准、严要求、实措施推动主题教育各项任务落实。6月7日，学校召开主题教育座谈交流会，交流主题教育开展情况、经验、做法，进一步指导基层党组织开展工作。

抓好动员部署，确保主题教育高质量开展。4月19日，学校召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会，教育部主题教育第四巡回指导组组长王芳出席会议并讲话。黄宝印书记主持并作动员部署，他强调，要把主题教育与推动学校事业高质量发展一体谋划、把主题教育与完善各学院、各部门三年行动计划一体落实、把主题教育与开展党员干部党性分析整治整改一体推进、把主题教育与加强干部队伍建设提升办学治校能力一体推进。各二级单位第一时间传达学习学校主题教育动员部署会精神，结合本部门实际制定工作方案，推动主题教育扎实有序开展。

抓好理论学习，大力弘扬马克思主义学风。坚持读原著学原文悟原理，学校为师生党员购买《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等材料，深入学习习近平总书记关于教育、科技、人才等领域工作和北京工作的重要论述及最新讲话和文章，认真学习中国式现代化理论。每周党委常委会第一议题做专题理论学习。党委理论中心组开展6次专题学习和研讨，在信息平台下发7期党委理论中心组、师生政治理论学习资料。校院两级领导班子成员结合学习体会，每人至少讲1堂专题党课。黄宝印书记为全体处级党员领导干部讲授题为“深刻认识新时代十年伟大变革及其重大意义 深刻领悟‘两个确立’的决定性意义”的主题党课。全校党支部书记讲1次专题党课或向支部党员专题报告1次个人学习体会。

每周四上午安排闭门学习，全校处级以上干部参加。读书班采用集体自学、交流研学、专家导学、实地促学相结合的方式，7位校领导进行领学，14位处级干部作发言交流，中国社会科学院经济研究所原所长、党委书记裴长洪教授，中国法学会副会长、教育部高等学校法学类专业教学指导委员会主任委员徐显明，教育部新文科建设工作组组长樊丽明三位专家作专题辅导报告。读书班分为三个班组，分别由党委常委张小锋、李洁、周波任班长。每次集中学习时，每班按要求就座，由各班班长负责考勤。读书班采取补课制度，未到场参加学习的学员需自学、补交学习心得体会。每周五下午定期举办“机关青年党员、干部主题教育理论学习班”，已举办6期140人参加，黄宝印书记亲自点评论学。

抓好调查研究，推动理论学习运用转化为实践。深入落实大兴调查研究工作部署，把情况摸清、问题找准、对策提实，推动解决真问题、敢于啃硬骨头。黄宝印书记带队赴中国人民大学开展主题教育调研，校领导、党委常委集体调研计算社会科学实验室、毕业生就业工作、来华留学教育工作、学校数字经济实验室、基层支部主题教育情况、国开院智库平台建设情况。每位校领导牵头开展2项调研，每位处级干部牵头开展至少1项调研，涵盖学校治理体系、干部队伍建设、文化建设、科学研究、国际交流等方面。领导干部扑下身子、沉到一线，真正问计于师生、问计于实践，把脉问诊、解剖麻雀，掌握真实情况和民情民意，在调查研究中运用党的创新理论研究新情况、解决新问题，使调查研究的过程成为理论学习实践运用转化的过程，成为转变作风、增进同师生感情和提高履职本领、增强责任担当的过程。

抓好检视整改，发扬刀刃向内的自我革命精神。坚持学和做结合、查和改贯通，坚持分类整改与集中整治相结合，深入查摆不足，抓好突出问题的整改整治，让师生切实感受到解决问题的实际成效。校院两级领导班子对照上级要求，通过自己找、师生提、集体议、上级点等方式，从理论学习、政治素质、能力本领、担当作为、工作作风、廉洁自律6方面逐一查摆问题，结合巡视巡察、审计监督发现的问题，找准问题症结，着力从思想根源上解决问题。学校领导班子和成员、全校处级领导班子和成员列出问题清单，对查摆出来的问题一项一项制定整改措施、做到立行立改，对师生反映强烈、长期没有解决的突出问题要制定专项整治方案，采用台账式管理、项目化推进方式进行集中整治。

抓好宣传引导，反映主题教育进展成效。设计上线主题教育专题网站，设置六大栏目，已发布文章近200篇，展示学校主题教育工作进展、基层动态等。对金融学院、法学院、国际关系学院、国际商学院黄大年式教学团队、外语学院阿朝越波党支部等单位的好经验、好做法进行专题报道。在红色走廊、橱窗展板等宣传阵地宣传党的最新理论、展示主题教育开展情况。学校党委书记、校长带头，组织专家在多家媒体上发表习近平新时代中国特色社会主义思想最新阐释成果多篇。

抓好工作统筹，同推动学校和部门中心工作结合起来。国际经济贸易学院组织“学习于瑾精神”专题学习会，国际商学院、信息学院举办主题教育读书班，金融学院开展“三校三院”基层党支部共建，法学院举办“师说·师德”教师沙龙暨有组织科研调研座谈会，政府管理学院师生参学北京孔庙与国子监博物馆，保险学院与新华保险北京分公司开展联合共建主题党日暨读书班，国际关系学院关工委举办老少党员主题教育，中国语言文学组织开展长城红馆实地研学，统计学院举行主题教育课程思政案例展示交流会，国际学院组织召开来华留学生辅导员工作调研座谈会，马克思主义学院赴黑庄户乡开展实地调研，体育部召开体育类社团学生负责人座谈会，教辅党总支联合机关党委、国开院党委赴中国地质大学（北京）开展主题教育专题调研，离退休人员工作处组织召开“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研座谈会……学校各级党组织把开展主题教育同研究制定高质量发展三年行动计划结合起来，扎实推动各项工作部署落地生效。

对外经济贸易大学紧密结合实施“时代新人铸魂工程”“‘大思政课’建设工程”。5月31日，教育部召开非中管直属高校主题教育交流座谈会，教育部党组书记、部长怀进鹏主持会议并讲话，7所教育部直属高校交流主题教育总体进展和特色做法，学校中国语言文学学院本科生党支部书记左尚作为49所非中管直属高校中唯一基层支部书记代表发言。6月8日，学校举办学习习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论高层论坛。学校正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以服务新时代高水平开放伟业为己任，以开放型经济学科群为引领，阔步于建设中国特色世界一流的贸大新征程。

来源：对外经济贸易大学

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