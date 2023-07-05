赵峰

原标题：毕业季，他们用歌声致敬青春

“近7000人大合唱，这场毕业典礼太‘燃’了！”近日，华中科技大学本科生毕业典礼现场，近7000名毕业生现场合唱《倔强》《稻香》《星辰大海》……歌声里，青春气息扑面而来，青春力量激昂澎湃，青春故事在歌声中翻开新的篇章。

又是一年毕业季。每当这个时候，那些关于青春的歌，总会响彻各大高校的毕业典礼现场。年轻的学子们用歌声致敬青春，阔步走向新的人生旅程。毕业生唱响毕业歌，他们真诚地表达热爱；他们勇敢地追逐梦想；他们用奋斗去书写青春。

心怀热爱，青春无悔

“1951年3月，他离开家乡，来不及告别，却脚步坚定……归期遥遥思绪万千，小河淌水但是道义在肩，生命都能舍弃，但是除了三八线……”近一段时间，不少人被这样一段热血的说唱文字触动。这段文字出自青岛大学2023毕业典礼上的改编版《我的祖国》。这首歌一经推出就收获了广泛好评。网友评价“这才是青春该有的样子”“青年强则中国强”。

“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸……”《我的祖国》这首歌可谓家喻户晓、妇孺皆知，在数十年的传唱中影响了一代代中国人。“一条大河”流淌的是爱国情、民族音，青年学子选择用《我的祖国》表达对党、对祖国的赤诚之爱，令人欣喜，他们通过重新填词讲述经典歌曲背后的那段历史，则更显惊艳。时代变迁，这样的经典老歌，如今还有多少人了解它的创作背景以及音乐主题？这些年轻人给出了答案。他们不仅读懂了老歌的内涵，还用年轻人自己的方式让老歌焕发出时代光彩，激励和鼓舞着新时代的青年人奋勇向前。

热爱是打开事业大门的“钥匙”，青春因热爱而绚烂。青岛大学毕业典礼上，不到半小时的暖场联唱，学子们饱含深情，歌声里承载着沉甸甸的爱，爱党爱国、爱校爱家、爱人爱己、爱传统文化。他们把真情表白和深情祝福融化在《是妈妈是女儿》《四季予你》《落在生命里的光》《篇章》等歌曲中，与广大毕业学子共勉；他们在中国风音乐《霍元甲》的演绎中，集中展现中国大鼓、古筝、笛子、二胡等民族乐器，一段戏腔魅力无限；他们齐唱《凤凰花开的路口》《青大之歌》，彼此温暖，珍藏美好回忆。人生因爱而升华。这正是青春该有的样子，因为心怀热爱，所以青春无悔。

逐梦启航，青春无价

“想飞就用心地去飞，谁不经历狼狈……就让光芒折射泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹，带我奔向那片有你的天空，因为你是我的梦。”近日，西藏民族大学毕业典礼上，两位同学演唱的《我的梦》感动了现场学子，也打动了广大网友。

人们常说，唯有青春与梦想不可辜负。青春的价值在于它拥有无限可能，也在于它一去不返，有梦想的青春才是了不起的青春。文以载道，歌以咏志，毕业典礼舞台上，即将离开校园、走向社会的青年学子们用歌声表达着他们的青春态度和逐梦宣言。在西华大学举办的“青春启航·逐梦远行”毕业季草地音乐节现场，同学们以草地为席，星空为幕，举起荧光棒，齐声高唱着“继续跑，带着赤子的骄傲，生命的闪耀不坚持到底怎能看到。”那一刻，追梦的年轻人眼里有光，那微光即将绽放成耀眼的光芒。而在由人民网、中国人民大学联合主办的《梦想电台》“青春之歌”校园夏日歌会现场，“我的未来不是梦,我认真地过每一分钟”“我追着梦的光点,是因为有了勇气才不怕危险”……歌词化作青春的呐喊，响彻夜空，寄托了毕业生乘风破浪，追逐梦想的愿望。

近日，钟南山院士在广州医科大学毕业典礼上寄语青年学子“要有梦想”，引发强烈反响。其实，“梦想”也是很多高校校长在毕业寄语中的高频词。比如，清华大学校长王希勤在2023年研究生毕业典礼上指出：“新时代为你们施展才华、实现抱负、追寻梦想提供了前所未有的广阔舞台。希望你们把个人的小蓝图融入中国特色社会主义事业的大蓝图，不断增强做中国人的志气、骨气、底气，以青春之我创造青春之国家、青春之民族、青春之未来。”渤海大学校长赵晖在2023年毕业典礼上以《笃行致远 逐梦前行》为题讲道：“天涯有爱不觉远，人生有梦不觉寒……没有理想目标的人生叫流浪，有理想目标的人生叫航行。我们既要仰望星空、志存高远，又要脚踏实地，砥砺奋进。”

立志是一切开始的前提，青春因梦想而激扬。梦想之于青春，如动力之泉。往小了说，梦想让人明确方向，不至于迷失；往大了说，青年学子心中有梦、敢于追梦，国家才有未来，民族才有希望。“就在启程的时刻，让我为你唱首歌……记住我们的梦想从未变过。”毕业典礼上、毕业MV中，中国传媒大学、重庆大学、合肥工业大学等不少高校不约而同地唱响《启程》这首歌，激励着毕业学子勇敢追梦。

努力奋斗，青春无憾

“毕业后我将成为高校教师，投身到教育强国建设中去。”“我将作为一名选调生前往最高人民法院就职，将火热青春投入司法事业中。”“我将投身于国家金融行业，践行金融为民的理念。”“我将作为厦大研究生支教团一员赴宁夏支教，将山海情进行到底。”“我将前往法国从事文化交流工作，用青年声音讲好中国故事。”在厦门大学2023届毕业典礼《凤凰花季》的暖场歌声中，即将前往西部、基层、国家重要行业、国际组织、科研院校的毕业生代表上台，述说着属于他们的青春选择。在这一特别环节中，青年学子的职业选择，彰显着青年担当。

奋斗是青春最亮丽的底色。在国家的发展进步中，印刻着青年的足迹；在民族的未来发展中，孕育着青年的力量；在时代不断向前的洪流中，闪耀着青年的智慧。追梦需要激情和理想，圆梦需要奋斗和奉献。展望未来，新一代青年学子必将大有可为，也必将大有作为。这是“长江后浪推前浪”的历史规律，也是“一代更比一代强”的青春责任。

青春的热情在奋斗中绽放，青春因奋斗而精彩。离别之际，校长、老师殷殷嘱托，同学们之间互相鼓励，毕业典礼何尝不是一堂生动的思政课。“而我将，爱你所爱的人间，愿你所愿的笑颜，你的手我蹒跚在牵，请带我去明天。”不少毕业学子通过一首《如愿》与先辈隔空对话，继承红色精神，接过民族复兴的“接力棒”。他们深知，青春是用来奋斗的，学生时代要用奋斗证明自己，走向新的人生舞台，更要在奋斗中谱写属于青春的华美篇章。“岁月不居，时节如流，百卅芳华，青春正茂，我们愿用热血青春、用勤学善思、用埋头苦干、用身体力行，践行武大精神。”正像武大学子在毕业之际宣誓的那样，每一位青年学子都应当在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想。这正是青春该有的样子，因为努力奋斗，所以青春无憾。

（作者：赵峰，系临沂大学音乐学院副教授）

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