原标题：数智时代教育的变与不变

“当信息知识泛滥、知道主义盛行，数智时代的教育也面临转型。”记者6月30日获悉，“面向未来·再定义大学人才培养”高等教育论坛日前在贵州贵阳举行，上百名嘉宾共同探讨了数智时代的新教育，西交利物浦大学执行校长席酉民在论坛上的发言引起了与会者的共鸣。

席酉民表示，数智时代与过去最大的不同是拥有学历不一定拥有一切，因此教育的转型便迫在眉睫。数智时代的教育目标如果只是简单停留在教知识，那么教育的价值将迅速衰减。席酉民强调，数智时代中，素养教育日益重要，想象力、创造性、融合能力日益凸显，人机融合将成为常态，教育的目的将从消除“无知”转变为使人类具备应对UACC（不确定性、模糊性、复杂性、多变性）的能力。“因此，我们注重学生批判性思维、研究导向学习能力、自我管理能力、终身学习能力的培养。”席酉民说。

“当今时代的最大特点就是变，当今教育的最大挑战就是应变。”全球化智库副主任高志凯表示，中国是世界发展的最大机遇，中国教育必须唯变为新、为新必变。

在数智时代，中国教育在变化中应坚持哪些不变成了论坛关注的焦点，“蹭热点式”的人才培养模式也引发了与会专家的思考。“什么热门就办什么专业，到头来，技术一过时，专业就作废。”太原理工大学党委书记郑强说。在他看来，大学教育对于学生品格的锤炼永不过时。

（付 菁 记者 何星辉）

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