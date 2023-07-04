原标题：“‘两个结合’与社会主义文化强国建设”研讨会在南华大学举行

7月1日，由中国社会科学院当代中国研究所、湖南省社会科学院（湖南省政府发展研究中心）、南华大学联合主办的“‘两个结合’与社会主义文化强国建设”研讨会在南华大学举行。

7月1日，“‘两个结合’与社会主义文化强国建设”研讨会在南华大学举行。

开幕式由湖南省社会科学院（湖南省人民政府发展研究中心）党组成员、副院长刘云波主持。南华大学党委书记高山，湖南省社会科学院（湖南省人民政府发展研究中心）党组书记、院长钟君，中国社会科学院当代中国研究所副所长李正华，省委宣传部理论处处长陈瑞来致辞。

“两个结合”即“坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”。来自全国各地社会科学院、高校、研究所等40个单位的60余位社科理论界专家学者齐聚一堂，深入交流思想、碰撞观念，为如何在新征程上继续推进“两个结合”，积极推进社会主义文化强国建设提供新视角、拓展新思维。

高山指出，大学被称为“社会的思想库”和“文明的灯塔”，共同为中华民族新时代、新文化、新繁荣碰撞思想火花，推动交流融合，是我们在新时代的文化使命。南华大学在65年办学过程中，始终牢记服务国计民生的初心使命，立足学校发展和国家进步具体实践，形成了“勤勉务实、甘于奉献、刚健自强、敢为人先”的南华精神。立足新时代，南华大学将以思想之新、改革之勇、创新之力引领发展之变，为促进中华民族现代文明和社会主义文化强国建设作出新贡献。

钟君表示，要正确认识、准确理解、深刻把握中华文明突出特性：突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性和突出的和平性，为涵育中华民族现代文明，推进中国式现代化提供思接千载的历史智慧、守正创新的不竭动力、凝聚民族复兴的磅礴力量、“和而不同”的相处伦理、“亲仁善邻”的交往之道。

李正华表示，建设中华民族现代文明是实现中华民族伟大复兴的需要，也是维护和促进世界持久和平、共同繁荣的需要，是新时代中国共产党人必须担负起的历史使命。“两个结合”揭示了建设中华民族现代文明的源头活水，指明了建设中华民族现代文明的前进方向。要坚持“两个结合”，对中华优秀传统文化进行创造性转化、创新性发展。

研讨会现场，湖南省社科院原党组书记、院长刘建武，中国人民大学中共党史党建学院党委书记宋学勤，南华大学马克思主义学院院长黄秋生等17位专家学者通过线上、线下的方式依次作主旨发言。 （夏文辉 唐俊杰）

(责编：郝孟佳、李依环)