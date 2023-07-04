人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“‘两个结合’与社会主义文化强国建设”研讨会在南华大学举行

2023年07月04日11:09 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：“‘两个结合’与社会主义文化强国建设”研讨会在南华大学举行

　　7月1日，由中国社会科学院当代中国研究所、湖南省社会科学院（湖南省政府发展研究中心）、南华大学联合主办的“‘两个结合’与社会主义文化强国建设”研讨会在南华大学举行。

7月1日，“‘两个结合’与社会主义文化强国建设”研讨会在南华大学举行。

7月1日，“‘两个结合’与社会主义文化强国建设”研讨会在南华大学举行。

　　开幕式由湖南省社会科学院（湖南省人民政府发展研究中心）党组成员、副院长刘云波主持。南华大学党委书记高山，湖南省社会科学院（湖南省人民政府发展研究中心）党组书记、院长钟君，中国社会科学院当代中国研究所副所长李正华，省委宣传部理论处处长陈瑞来致辞。

　　“两个结合”即“坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”。来自全国各地社会科学院、高校、研究所等40个单位的60余位社科理论界专家学者齐聚一堂，深入交流思想、碰撞观念，为如何在新征程上继续推进“两个结合”，积极推进社会主义文化强国建设提供新视角、拓展新思维。

　　高山指出，大学被称为“社会的思想库”和“文明的灯塔”，共同为中华民族新时代、新文化、新繁荣碰撞思想火花，推动交流融合，是我们在新时代的文化使命。南华大学在65年办学过程中，始终牢记服务国计民生的初心使命，立足学校发展和国家进步具体实践，形成了“勤勉务实、甘于奉献、刚健自强、敢为人先”的南华精神。立足新时代，南华大学将以思想之新、改革之勇、创新之力引领发展之变，为促进中华民族现代文明和社会主义文化强国建设作出新贡献。

　　钟君表示，要正确认识、准确理解、深刻把握中华文明突出特性：突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性和突出的和平性，为涵育中华民族现代文明，推进中国式现代化提供思接千载的历史智慧、守正创新的不竭动力、凝聚民族复兴的磅礴力量、“和而不同”的相处伦理、“亲仁善邻”的交往之道。

　　李正华表示，建设中华民族现代文明是实现中华民族伟大复兴的需要，也是维护和促进世界持久和平、共同繁荣的需要，是新时代中国共产党人必须担负起的历史使命。“两个结合”揭示了建设中华民族现代文明的源头活水，指明了建设中华民族现代文明的前进方向。要坚持“两个结合”，对中华优秀传统文化进行创造性转化、创新性发展。

　　研讨会现场，湖南省社科院原党组书记、院长刘建武，中国人民大学中共党史党建学院党委书记宋学勤，南华大学马克思主义学院院长黄秋生等17位专家学者通过线上、线下的方式依次作主旨发言。 （夏文辉 唐俊杰）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部