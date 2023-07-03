如何增强加快推进教育高质量发展的历史主动？如何更好地理解建设教育强国这一核心课题？6月2日，2023首都大中小学宣传工作圆桌谈第二期成功举办。本次座谈会由北京市委教育工委主办，北京教育新闻宣传学会承办，“人民网+”客户端、北京市朝阳区委教育工委和朝阳区教育党建研究会协办。来自首都高校党委宣传部负责人、中小学书记和校长以及人民网的媒体老师们集聚一堂，共话教育强国。让我们一起来看看有哪些精彩的观点吧！

中国农业大学党委常委宣传部部长赵竹村表示，教育高质量发展已经进入到新时期，即全面的、高质量的教育体系建设阶段。他认为，高质量的教育体系体现在各级、各类教育都要高质量发展，与教育相关的科研教学、社会服务、文化传承等所有的工作都应该全面体现高质量发展。赵竹村强调，高质量的教育发展要靠高质量的党建来引领，教育新闻宣传也一定要进入到高质量发展的阶段，以高质量的教育新闻宣传来引领高质量的教育发展。

北京财贸职业学院党委常委、宣传部部长林玲玲围绕《坚定教育自信 办好高质量的职业教育》这一主题进行了分享。她表示，从教育大国到教育强国，是一个系统性的跃升和质变，要坚定教育自信，作为宣传人要讲好中国的职业教育故事。她强调，要实现教育强国必须以改革创新为动力。一是深化产教融合，校企合作是高质量职业教育的必由之路；二是牢牢把握师德第一标准，加强师德师风建设，精心培育良匠之师；三是上好“大思政课”，坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

北京汇文中学党委书记陈东表示，高质量的党建引领学校高质量发展。在如何做好大中小幼思政一体化工作方面，她提出了三点做法：一是学校自身要形成大思政的格局，实现党带团、团带队，党管德育，党管教学；二是中学要做好接续培养工作，通过与小学进行沟通交流，加强红色基因的传承教育；三是要做好家校社的联动，共同帮助孩子扣好人生的第一个扣子。

对外经贸大学附属中学校长刘国雄指出，教育的使命在于育人，就是要回答培养什么人，怎样培养人，为谁培养人这一教育的根本问题。谈到如何把学习习近平总书记的重要讲话精神转化为生动的教育实践。他强调，一是要从政治高度来看教育，提高对教育强国的认识。二是要尊重规律办学校，要坚持以学生的发展为本，提升思想领导力、行政领导力、课程教学领导力及数字化领导力，引领学校高质量发展；三是着眼未来育人才，树立科学的人才观、成才观、教育观，加快扭转功利化的倾向，营造健康的教育环境和生态。

朝阳区实验小学党委书记胡爱国表示，作为基础教育工作者更感使命光荣，责任重大。今年是学习宣传贯彻党的二十大精神的开局之年，将党的二十大报告中有关教育的论述与学校办学，尤其是育人有机结合起来是教育工作者应该思考的问题。胡爱国结合朝阳实验小学过往的社会主义核心价值观教育成功案例，分享了学校如何在日常工作中落实党的二十大精神，为小学思想教育工作提供了经典案例和工作思路。

朝阳区思想政治教育指导评价中心副主任曾志伟向大家介绍了朝阳区思想政治指导评价中心在思政一体化方面的亮点工作，包括成立大中小学思政课一体化建设协同创新中心，探索尝试着让大学思政课老师和中小学思政课老师共上一堂课；每学期定期组织中小学教师走到大学课堂，组织大学老师走进中小学课堂；大中小学思政教师共同开展集体备课工作等等。这些有力做法有效地解决了大中小学思政一体化工作的痛点，通过推进大中小学思想政治教育一体化建设，不断提高思政课堂的针对性和吸引力。

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