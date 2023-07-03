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精准化供岗 靶向式引才

——湖北2023年“百县进百校”供岗超11万个

2023年07月03日08:40 | 来源：光明日报
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原标题：精准化供岗 靶向式引才

6月28日，湖北长阳县人社局，走进三峡电力职业学院开展就业促进专项行动；6月27日，湖北监利市人社局，走进湖北幼儿师范高等专科学校宣讲“就业扬帆 政策护航”；6月15日，武汉东湖新技术开发区招才局，走进华中科技大学举办毕业生专场招聘会……

就业，一头连着千家万户、百姓冷暖，一头连着企业运营、宏观经济。湖北是科教大省，今年的应届高校毕业生人数站上59万人的历史高位。自5月下旬以来，湖北省人社厅联合省教育厅、省财政厅，组织开展2023年“才聚荆楚·百县进百校”就业促进专项行动。

湖北省人社部门以专业对口、高效精准为原则，结合地方产业布局与发展需求，优先将专业匹配度高、符合当地产业发展规划的高校与对应县市区进行匹配。每个县市区结对联系至少一所高校，在结对高校至少开展一场线下公共招聘活动，确保全省县市区全参与、高等院校全覆盖，努力为高校毕业生精准化供岗，也为各地发展靶向式引才。

6月中旬，武汉轻工大学先后与武汉东西湖区、孝感市等地人社部门，共同举办多场专场招聘活动。活动共邀请200余家企事业单位参与，提供就业岗位4000余个，涉及食品健康、智能制造、生物医药、节能环保等领域。现场还设有政策咨询、简历门诊展台，让企业与人才更好双向奔赴。

各地带岗位、带政策、带诚意组团进校园，全力让人才在湖北立住脚、留住心、扎下根。据湖北省人社厅统计，截至6月底，全省各县市区已赴124所高校开展招聘活动，4686家用人单位参与，提供就业岗位112321个，提供就业见习岗位12945个，达成就业意向16159人次。

（记者 张锐）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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