原标题：加强中欧教育数字化转型中的人才培养

由中国人民对外友好协会、中国教育国际交流协会、中国欧盟协会共同举办的“中欧高等教育合作论坛”6月29日在北京召开，主题为“教育数字化转型中的中欧人才培养合作”。十三届全国政协副主席、中国欧盟协会会长刘奇葆和国际行动委员会联席主席、爱尔兰前总理伯蒂·埃亨视频致辞。中国教育国际交流协会会长刘利民、中国人民对外友好协会副会长鄢东、中欧高校负责人以及欧洲驻华使节和使馆代表致辞。

刘奇葆指出，在中欧建立全面战略伙伴关系20周年之际，通过论坛探讨加强中欧高等教育合作，对进一步增进中欧相互了解、信任和互利合作十分有利。中欧高等教育合作的不断发展，将为中欧关系发展注入新的活力，也将为人类进步作出积极贡献。

伯蒂·埃亨说，这一论坛是以中欧的共识为议题基础，为交流互鉴而开展的高等教育合作符合中欧合作的方向。他认为，只有交流与合作才能不断增进中欧之间的理解，只有对共识议而论之，才能为中欧关系赋予正能量。

刘利民表示，中国教育国际交流协会一直致力于推动中国与欧洲的教育交流，已成功举办6届中欧高等教育合作与交流平台会议，引领双方高校围绕绿色转型、人才联合培养等议题深入研讨，推进高等教育的可持续发展。未来，交流协会还将继续积极探索教育领域数字化平台建设，推动教育资源共建共享、互联互通。

鄢东表示，高校是人文交流的主力军，中欧应进一步加强人才联合培养、科研联合攻关，为中欧关系互利共赢提供智力支持。

黑山驻华使馆临时代办戴迪奇女士表示，中欧双方都有雄心推动数字化转型，并将从数字化转型和教育的协同效应中受益。黑山大使馆将进一步努力扩大教育领域合作，促进中欧专家、学生交流互访，实现互利共赢。

在线出席论坛的欧洲国际教育协会理事会主席范·霍夫和中国教育科学研究院党委副书记马涛作了主旨发言。与会代表围绕“中欧学生流动的机遇与挑战”“中欧合作办学的可持续发展”“中欧人才联合培养的展望”等议题进行了热烈的讨论。

（记者 张佳欣）

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