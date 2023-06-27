日前，在第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛冠军争夺赛上，南京理工大学“光影流转——亿像素红外智能成像的开拓者”项目从全球340万个项目中突出重围，以860分的总成绩斩获全国冠军。

在我国高校顶尖创新创业竞赛中，南京理工大学在2015年捧得第十四届全国大学生科技竞赛“挑战杯”，2018年获得第十三届“中国研究生电子设计竞赛”特等奖，再加上本次“互联网+”大赛冠军，南理工成为名副其实的创新创业竞赛“三冠王”。

聚焦学生创新能力提升

90后CEO谷敏骏是第七届“互联网+”大赛金奖得主。他向记者介绍，自己于2012年入学南京理工大学公共事业管理专业，从接受学校创新创业教育，萌生创业想法起步，到组建学生团队大胆尝试，再到创立一家电子科技有限公司，在学校的支持下入驻校内大学生创业孵化园进行项目孵化，并在后期成功入驻南理工国家大学科技园。如今，他的公司专注于政务服务软件开发，已实现了全国19个省市业务覆盖。今年，谷敏骏荣获教育部“创新创业英才奖”。

为了培养出像谷敏骏一样有“敢闯”素质、有“会创”本领的一流创新创业人才，南京理工大学下了大力气、真功夫。

学校将创新创业教育贯穿人才培养全过程，形成了“思创融合、专创融合、科创融合、产创融合”的教育理念，打造了本科与研究生“相互贯通”，第一与第二课堂“良性互动”，理论教育与实践成长“有机结合”的创新创业人才培养模式。开设“创新与创业基础”通识必修课、立项建设近百门专创融合课程和跨学科合作项目课程，推广项目驱动、翻转课堂、开放式学习等教学模式；实施本科生科研训练“百千万”计划，实现在校生100%参与，有效实现学生科创意识与科创能力的提升。

造就能力过硬的老师

85后青年教授左超，已连续三届指导学生参加“互联网+”大赛并均获金奖。他的“秘诀”是“三个做”：做答疑解惑的军师谋士，做对接资源的牵线服务，做陪伴成长的一线伙伴。“三个做”看起来很简单，对学生而言，却是巨大的支持。“我们的想法和探索，左老师都会鼓励我们去尝试，需要的设备、经费也都全力支持。”左老师团队的博士生、第五届“互联网+”大赛金奖获得者卢林芃如是说。

为了紧紧抓住新时代教育高质量发展、科教深度融合的机遇，南京理工大学建成了一支“学科交叉、专兼结合、融合发展”的高水平创新创业教育师资队伍。通过举办专创融合师资研修班，开设创新创业主题“教学论坛”，提升教师“课赛一体化”能力，积极鼓励教师主动围绕企业难题“揭榜挂帅”“真题真做”。

营造激发潜能的环境

95后博士生王博文是本次冠军项目的负责人，决赛场上，他是侃侃而谈的演说家；回到实验室中，他是精益求精的科研工作者；来到公司，他又变成了运筹帷幄的管理者。要胜任这些角色，这个大男孩说：“确实有点难，但是我非常幸运，因为学校和老师给予了我们团队最大的支持和全方位的指导。”

只有“根深”，才能“叶茂”，在骄人成绩背后，是南京理工大学多年来探索建立的软硬件一体化创新创业育人体系。“我们建成了课程、竞赛、孵化、平台、活动、支持六大工作体系，为学生提供全要素、全方位、全过程的教育支持。”南理工创新创业教育学院副院长赵茜介绍。

在软件上，明确创新创业学分转换、弹性学制、保留学籍休学创业等配套规定，保障学生“学业与创业两不误”；在硬件上，学校投资建成了大学生创新创业活动中心，打造了以“机器人”“无人机”等为特色的40多个“X?Space创客空间”。目前，学校已经得到“全国创新创业典型经验高校”“深化创新创业教育改革示范高校”“全国高校实践育人创新创业基地”“国家级创新创业学院”等大学生创新创业教育领域的金字招牌。（见习记者 武鹭帅 记者 苏雁 通讯员 曹佳音 卢晓云）

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