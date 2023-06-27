31省份高考分数线26日悉数公布，2023高考季正式进入志愿填报阶段。

对于考生和家长来说，“学什么”“怎么报”是一大考验，特别是面对新专业、跨学科，免不了懵懂、无措。

北京协和医学院校长王辰介绍，北京协和医学院先后与北京航空航天大学、北京理工大学、中国科学技术大学、北京师范大学等高校联合成立“协和医班”，今年将分别招收30至40名本科生，按照“4年本科+4年直博”的学制培养，北京师范大学明年招生。随着人工智能、材料科学等领域的快速发展，复合型医学人才培养已成为国际趋势，未来将联合更多高校推动复合型医学人才培养。

“X+医”“医+X”“X+药”，多学科融通

作为教育部新医科专家组组长，王辰表示，“协和医班”是“新医科”教育的一种具体实践。“医学不但以生物学为基础，同时也以自然科学中的理学和工学等，社会科学中的法学、政治学、经济学等，人文学科中的哲学、文学、艺术等学科为基础，把这些多学科‘基因’植入医学，以支撑医学的发展，体现了‘新医科’的重要特点。”

“协和医班”不仅培养未来的医生，还要培养医学工程师、医学物理学家、医学数学家、医学化学家、药学家、公共卫生学家、医学社会科学家、医学人文学家。

王辰说，协和医学院希望通过“协和医班”推动“X+医”“医+X”“X+药”等多学科融通，打破医学主要基于自然科学，特别是主要基于生物学的局限。

“新时代医学人才培养不仅是狭义的医疗、治病、医药等概念，而且涉及人类生命健康等更大话题，需要站在多角度、多学科的更广阔视角来看待医学。”北京师范大学副校长汪明补充说。

培养大医生，能看病也能做研究

协和医学院素有多学科背景的“4+4”医学教育经验，而这次“协和医班”是“新医科”教育的进一步延伸。王辰指出，把优秀高校中的多学科、多专业背景的优秀学子朝医学方向引导，还要帮助学生谋划好未来的职业发展，包括怎么进行毕业后医学教育、住院医生规范化培训和专科医生规范化培训等。

“除了派导师，我们还与各大学共同制定联合培养计划，使他们既受到理、工、文等专业的教育，又能受到医学的影响和引导。”王辰解释说。

据北京航空航天大学副校长吕卫锋介绍，北航“协和医班”今年计划招生30人。“考生首先要报医工交叉实验班大类，通过基础学科课程的学习。学校会好好培养，小火‘慢炖’，希望培养出大医生，不仅能看病，还能做医学前沿研究。”吕卫锋说。

北京理工大学副校长姜澜直言，“选出来的孩子都是优中选优，前4年是北理工的本科生，后4年是协和医学院的博士生，实现方案共拟、教师共教、学科共建、资源共享、科研共创，一起申报项目，一起申报国家级的平台。”

中国科学技术大学校长助理薛天则表示，“医学+X”“X+医学”的目的是培养复合型理工医交叉人才。中科大“协和医班”由生命科学医学部和少年班学院共同管理，采用少年班学院“一生一方案”模式，不设定具体专业方向，学生最后毕业的专业是根据个人兴趣和修读完成的学分确定，采取完全开放自由的、依照学生意愿进行的培养方式。

“新医科”还有一个特点，就是在协和医学院等院校试行符合现代医学教育规律的新型教育方法。王辰介绍，过去的医学教育包括教授解剖、生理，内科、外科等知识，但直到学生毕业，怎么把这些学科融合起来应用并没有教。这好比给了学生很多块砖抱在怀里，出学校的时候却发现没教学生怎么盖房子。而现在“新医科”的教育方法就是让你直接面对病人或者一个健康的人，教学生如何让健康的人更健康，让患病的人少病痛。

什么样的考生适合学医

那么，哪些考生适合学医，特别是投身“新医科”？王辰说，首先是真的爱医学。学医最本源的出发点是有爱人之心、有利他之心、有悲悯之心，很多孩子骨子里有这种强烈的情感和使命感，将来从医后就能真正发自内心地用所学去照护人类，这是至关重要的。

“医学是基于人类各个学科之上照护人的生命与健康这一终极利益的综合学科。因此，学医学的孩子必须智商、情商都非常高。”王辰表示。

他坦言，现在支撑医学的学科太单薄了，医学院的毕业生往往都是简单的生物学背景，然后再加上临床经验，这是医学上、卫生健康事业中很多情况不尽如人意的根本原因。也正因此，希望医学获得多学科的全面支撑。（记者 金振娅）

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