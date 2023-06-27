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以研学、夏令营等名义违规开展学科类培训问题将被集中整治

2023年06月27日21:32 | 来源：新华网
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新华社北京6月27日电（记者王鹏、杨湛菲）记者27日从教育部获悉，教育部近日印发通知，部署各地教育行政部门认真做好暑期校外培训治理工作，要求对培训机构和个人以“一对一”“住家教师”“高端家政”“众筹私教”以及研学、夏令营等名义违规开展学科类培训问题进行集中整治。

通知要求，各地要广泛动员街道、居委会、社区等力量，深入推进网格化管理，对违规培训多发的商务楼宇、居民小区等重点场所进行管控排查，严防学科类培训机构违规开班、已注销培训机构继续开班、面向3至6岁学龄前儿童的培训机构违规开展学科类培训、非学科类培训机构“打擦边球”开展学科类培训等问题发生。

通知指出，要加强暑期非学科类培训价格监测，引导培训机构实行明码标价、合理定价，对违法违规收费行为，特别是借暑期之机肆意涨价的做法，联合发展改革、市场监管等部门进行严查。全面加强预收费监管，定期或不定期开展监督检查和重点抽查，严防“退费难”“卷钱跑路”等问题发生。

通知要求，各地要把安全工作放在首要位置，全面开展培训机构风险隐患排查和风险防范管控，坚决遏制重大安全事故发生。暑期前，联合消防、应急管理等部门对培训机构至少开展1次安全专项检查，对场地、设施、消防等存在安全隐患的机构，立即停业整改，补齐补足人防、物防、技防设施设备。督促培训机构在暑期前至少开展1次安全自查自纠，制定完善各类安全事故应急预案；加强暑期日常管理，确保营业期间每2小时开展不少于1次的防火等安全巡查，坚决维护学生生命安全。

(责编：卫嘉、白宇)

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