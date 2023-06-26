任 飏

笔者时常听到这样的疑问：相较于外国学生，中国学生的数学成绩通常更好，但为什么中国缺少优秀的数学家呢？其实，不只是数学方面，在物理、化学、信息科学甚至音乐、美术等领域，也存在类似状况。

在笔者看来，造成这种现象的主要原因之一是，受应试教育等诸多因素影响，中国孩子普遍学习负担过重，有相当比例的学生在中小学阶段就被过度透支了探索和求知的热情和心力，拔苗助长，导致他们中有一些虽然成绩不错，但是产生了厌学情绪；在高等教育深入研究探索阶段，很多学生后劲不足，有些甚至丧失了学习动力，选择“躺平”。

让人振奋的是，2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了专项治理政策文件，旨在有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担，即推动“双减”，给孩子们减负。据此，全国各地教育主管部门和中小学教育机构纷纷出台具体措施，促进“双减”政策落地见效。

北京市西城区有关部门和学校积极行动起来，疏堵结合，多措并举，力促完成“双减”目标。

增强学生核心素养。坚持德育、智育、体育、美育、劳动教育等五育并举，实现所有义务教育学校、所有学生、“5+2”课后服务时段“三个全覆盖”。西城区组织动员区属10多家少年宫、科技馆等校外教育资源，充分利用“互联网+”手段打造与每个学生精准匹配的智能网络平台，为区内学校提供课后服务课程，满足学生个性化、多元化成长需求，大力提升课后服务的学生参与率、课后服务满意率、活动丰富性，从多方面增强孩子们的核心素养。

增强教育教学导向作用。西城区加强对教师落实国家课程方案和课程标准、师德师风建设、规范办学行为等方面的引领，要求区内学校坚持“零起点教学”，严禁随意提高教学难度和加快教学进度，严控书面作业总量。压减区内的学科类培训机构数量，同时严格规范其培训行为，引导其与学校教学形成良性互补关系。

形成家校协同育人合力。促进“双减”离不开家长的大力支持，为促进家长家庭教育观念转变和家庭教育能力水平提升，推动学生健康成长和全面发展，西城区中小学家长学校网上课堂开设了“双减”专题课程，课程包括政策解读、家教指导、学生成长等模块，向他们深度解读“双减”、中小学校“五项管理”等政策，并积极回答家长关切的问题，引导他们树立正确的教育观、成才观，掌握正确的家庭教育理念和方法，为学生成长营造良好的家庭环境。

强化监督问责。西城区把“双减”工作成效列为区政府部门月度点评会重要内容，持续深入推进区域、学校“双减”工作自查自改。开展常规联合执法检查，对本区域内校外培训机构入驻的重点楼宇进行集中排查，对违规实体依法即查即办。此外，设立公开热线电话和校长信箱，畅通社会监督，受理与减负有关的举报。

（作者为北京市西城区教育工会主席）

(责编：李依环、孙竞)