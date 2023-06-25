记者6月25日从教育部获悉，为落实健康第一的教育理念，促进学生健康成长、全面发展，在学校自主申报、各省级教育部门遴选推荐、专家组审核、网络公示基础上，教育部近日印发通知，确定1075所学校为首批全国健康学校建设单位，建设周期为2年。

通知明确，健康学校建设是落实健康第一教育理念的重要举措，是推进新时代学校卫生与健康教育工作的重要抓手，是系统提升学生综合素质、健康素养和健康水平的重要途径。各地要积极探索具有中国特色的健康学校建设路径，把新冠疫情防控成果转化为健康治理政策、学校健康管理制度和师生健康行为规范，全面推动近视防控、肥胖防控、预防脊柱侧弯、心理健康、急救教育等重点工作取得成效，提升学校卫生健康工作规范化、制度化、信息化和现代化水平。

通知要求，各地要统筹各类资源，提供条件保障，对健康学校建设予以政策、经费支持和倾斜，建设优质健康教育资源，加强管理人员、校医和教师培训，组织学校间协作交流和共建共享，开展教师教学能力、学生健康素养、学校健康管理能力和健康学校建设成果展示，发挥辐射带动作用。（记者施雨岑）

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