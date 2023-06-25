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为乡村振兴挥洒青春汗水（青春日记）

吴 林
2023年06月25日09:40 | 来源：人民网－人民日报
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转眼间，我回到家乡辽宁省大连市普兰店区大刘家街道花房村工作已经5年了。从22岁到27岁，我在这里经历了从党总支书记助理到村主任、村党总支书记的成长，从一名村里走出的年轻人成长为振兴乡村的当家人。

2017年，大专毕业的我在城市尝试了几份工作后，决定回家乡开一个小酒厂。正值我们村所在的街道开展村级后备干部选拔、培养，时任村党总支书记找我谈话，想向组织推荐我做书记助理。我想，如果自己的工作能让花房村变得更好，那就值得努力一把。

起初，我承担的大部分工作是需要使用电脑的案头工作。2019年，花房村推进农村卫生厕所改造。老书记说：“小伙子，不能总待在屋里头，应该下去锻炼锻炼！”仗着自己有建筑专业的底子，我信心满满地领了100户任务，结果从夏天聊到冬天，从厕所唠到炕头，当年也只完成了20户。

在小尺一米一米的测量中，我与乡亲们的心一寸一寸地贴近。我走遍了全村每家每户，渐渐摸到了农村工作的方法：不能只从推动工作的角度讲政策，更要站在老百姓的角度讲利害。“蹲便改坐便更方便”“粪水与井水隔离更卫生”……有了前期的经验积累，经过我的努力，到2020年底，全村共有200余户完成了厕所改造。

2021年，我当选花房村党总支书记，开始思考如何开源节流，更好服务乡村发展。村里山上有50余亩空地，了解到种植刺嫩芽不仅可以卖芽挣钱，还能卖枝条做水生栽培，对林地绿化也有很好的效果，我便联系街道经管站，到其他村学习刺嫩芽种植技术，预计未来该项产业每年能产生20万元左右的村集体收入。

近几年，在我的带领下，村里先后实现了垃圾转运标准化，新增2万余平方米入户水泥路。好的环境不仅提升了乡亲们的精气神，也为吸引投资打下了基础。通过土地承包流转、投资企业分红、设施大棚出租，村集体收入已经超过15万元。

我虽是土生土长的花房村人，真正了解农村却是从回乡后开始的。越是深入农村，我越能发现乡村振兴带给农村发展的无限机遇，也从中找到了挥洒青春汗水、实现青春价值的广阔天地。如今，村里回来了一位00后大学生，作为我的助理，正在经历我当年经历过的成长。家乡发展的责任在肩，我相信，把农村的人才接续上，把农村的事情研究好，一任接着一任干，花房村一定会像它的名字一样，越来越美。

（作者为辽宁省大连市普兰店区大刘家街道花房村党总支书记，本报记者胡婧怡采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年06月25日 05 版）

(责编：李依环、熊旭)

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