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中外艺术家以版画对话

2023年06月24日10:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　浅入诗径系列—今月曾经照古人（丝网版画）
　　卢治平

　　本报电  （闻逸）“同行：版画的研究与探索——英格里德·勒登特、卢治平双个展”日前在中华艺术宫（上海美术馆）举行。展览展出了中国艺术家卢治平和比利时艺术家英格里德·勒登特（Ingrid Ledent）近年来新创作的版画及装置艺术作品共170余件。

　　卢治平与英格里德相识于十几年前的深圳国际版画展。两人虽然语言不通，但版画艺术成为他俩共同的语言。

　　英格里德·勒登特1955年出生于比利时布拉斯哈特，现为国际版画联盟主席、上海美术学院特聘教授。本次展览展出了英格里德的代表作《线性时间》《思维风景》《意识之流》等，并梳理她自2003年以来的重要作品，包括大型装置、影像作品等。

　　卢治平1947年出生于上海，为中国国家画院版画专业委员会研究员，其代表作《瓶非瓶》《润物无声》《内敛的灰色》系列均亮相本次展览。此外，展览首次集中展出卢治平近两年的新作《实验：空间与灰度解析》《面壁》系列。作品从具象中抽身，极简克制的线条与色块毫不设限，呈现出艺术家充沛的艺术创造力。

　　中华艺术宫（上海美术馆）馆长陈翔介绍，“同行”主题展览呈现了不同文化背景、不同语境下中外艺术作品的对话，以期展现当下艺术发展中和而不同、开放包容、创新进取的精神。

(责编：李依环、熊旭)

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