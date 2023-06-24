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中国累计招收博士后约34万人

2023年06月24日10:07 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京6月22日电  （记者沈童睿）记者近日从人力资源和社会保障部获悉，截至目前，中国累计招收博士后约34万人，已设立博士后科研流动站3352个，博士后科研工作站4338个，设站单位涵盖国家经济社会发展各主要领域。

完善培养机制。博士后工作从重点高校和科研院所扩展至企业、园区；研究领域发展到13个学科门类的110多个一级学科，并鼓励跨学科招收、培养复合型博士后；同时，适应企业对高层次创新型青年人才需要，启动实施博士后科研工作站备案制改革，设站更加灵活高效，自2022年实施备案制改革以来，新设博士后科研工作站698家。

强化经费保障。截至6月中旬，博士后创新人才支持计划累计投入资助经费约15亿元，遴选资助2500名优秀博士后，逐渐形成品牌；中国博士后科学基金累计资助83亿元，资助博士后近12万人。中央财政、相关地方、设站单位及社会资金等多渠道投入机制日益健全，共同推动博士后事业发展。

加快成果转化。2012年起开展的“博士后科技服务团”活动，通过人员培训、技术服务、项目对接、成果转化等形式，为中西部等省份需求单位开展实地科技服务，至今已举办110余批次，对接服务项目近2000项。

(责编：李依环、熊旭)

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