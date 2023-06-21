人民网北京6月21日电 （记者孙竞）日前，“2023首届新时代乡镇长论坛”在北京师范大学珠海校区举行，来自全国各地的280余位乡镇党委书记与乡镇长、乡村振兴领域的专家学者参加论坛。

论坛以“乡村振兴与中国式现代化”为主题，围绕“数字经济赋能乡村振兴品牌发展”“现代农业产业化-药食同源产业机遇推动高质量发展”“中医药文化推动有机绿色中医农业支持农业现代化”“乡村振兴与国际优质农业资源的协作交流”等主题，开展了4场分论坛8个主题的研讨与交流。

北京师范大学党委常委、副校长王守军表示，北师大主动服务国家重大战略，成立珠海校区乡长学院，充分发挥优势学科的战略支撑作用，不断加强学校服务社会发展的各级各类研究机构建设，以扶贫理论研究、促进政策转换、提供政策建议、承担社会责任为宗旨，搭建产学研一体化平台，致力乡村振兴重大理论及政策研究，努力为乡村振兴贡献师大智慧和力量。

据悉，本届论坛结束后，北京师范大学乡长学院与新时代乡镇长论坛将开启“双轮驱动”模式，在明年举行的第二届新时代乡镇长论坛推出首部《中国乡村振兴发展研究报告蓝皮书》等，为中国的乡村振兴献智献策。

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