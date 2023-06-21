2023年全国高考平稳顺利结束，招生录取工作即将开始。近日，教育部对高校招生录取工作作出部署，要求各地各高校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，严格规范管理，全力维护高校招生录取公平公正。

教育部要求，坚持正确教育评价导向，严格规范做好高考成绩发布工作，引导考生树立正确的升学观和成才观。加强对招生录取工作的组织领导，精心制定工作方案，认真落实工作责任，严格执行招生政策和招生计划，严格做好考生志愿填报和投档录取，确保招生录取工作平稳有序实施。

教育部强调，强化招生监督管理，严肃招生工作纪律、严格遵守高校招生“十严禁”“30个不得”“八项基本要求”等工作要求，严格落实招生信息“十公开”，认真落实国家、省级、高校、中学四级信息公开制度，自觉接受社会监督。招生录取期间，向社会公开举报和咨询电话，安排专人接待，及时回应考生和家长关切。认真落实监管责任，会同有关部门组织开展招生录取检查，对违规行为依法依规严肃处理。

教育部明确，优化招考宣传及考生服务，做好政策解读、信息查询和温馨提示等服务工作。深入实施“高考护航行动”，充分利用信息化手段，积极为考生提供更有针对性、实效性的志愿填报指导服务。会同市场监管等部门，加强对个人或校外培训机构开展志愿填报活动的监管，严肃查处收取高价咨询费用、价格欺诈及虚假宣传等问题，提醒考生谨防“高价志愿填报指导”诈骗陷阱。

(责编：袁勃、胡永秋)