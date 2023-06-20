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第25届“外研社·国才杯”全国大学生英语辩论赛落幕 北大夺冠

2023年06月20日16:02 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月20日电 （记者孙竞）19日，由北京外国语大学主办的第25届“外研社·国才杯”全国大学生英语辩论赛总决赛暨闭幕式举行。经过激烈角逐，北京大学摘得桂冠，大连交通大学获得亚军，北京外国语大学、南京师范大学获得季军。

本届大赛在去年10月启动，经历校园选拔赛、地区复赛、决赛三个阶段。在地区复赛中，华北、华东、华南、华西四个地区的400多支辩论队同台比拼。大赛辩题聚焦前沿技术和社会发展，引导辩手关注时事、着眼长远，通过对热点问题的积极思考、审慎分析、据理辩驳，挖掘当代中国社会发展背后的精神内涵和时代价值。

北京外国语大学副校长孙有中表示，大赛与时偕行，汇聚英才，展现出越来越高的风范，辩手展现出来的拼搏奋进态度，体现出中国青年的智慧与自信。北京外国语大学和外研社勇担为国家培育高质量外语人才、大力弘扬中华文化的使命，将继续汇聚众智众力，深化国际化人才培养，全力支持赛事发展，不断培养国家和社会所需的时代人才、持续助推我国高校外语教学改革。

据悉，“外研社·国才杯”全国大学生英语辩论赛创办于1997年，大赛被纳入教育部高等教育学会发布的“中国高校创新人才培养暨学科竞赛排行榜”。

(责编：李依环、熊旭)

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