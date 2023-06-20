6月19日至20日，2023年全国教育数字化现场推进会议在湖北武汉召开。教育部党组书记、部长怀进鹏出席会议并讲话，湖北省副省长邵新宇出席会议并致辞，教育部党组成员、副部长吴岩主持会议。

会议强调，要深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和关于数字中国的重要指示精神，特别是在中共中央政治局第五次集体学习时的重要讲话精神，站在中国式现代化的高度去认识教育数字化的重要战略意义，把握发展规律，抓住历史机遇，充分利用现代技术手段，加快教育、科技、人才一体化发展，助力教育优质均衡，支撑构建全民终身学习的学习型社会，建设教育强国。

会议指出，在党中央、国务院的高度重视和坚强领导下，在教育系统和社会各界的共同努力下，教育部启动实施国家教育数字化战略行动，以国家智慧教育平台为先手棋和重要抓手，全面优化优质资源供给服务，支撑教育重大改革任务实施、持续提升国际影响力，走出了一条中国特色的教育数字化发展道路。平台累计浏览量达260亿次，访客量超19.2亿人次，访问用户覆盖了200多个国家和地区。

会议要求，要坚定信心，大力推进国家教育数字化战略行动，加快建设教育强国。要不断改进和完善国家智慧教育平台，赋能学生学习、教师教学、学校治理、教育创新和国际交流。要以教育数据资源为要素，加强和夯实应用，提高人才培养质量，形成优秀案例。要以健全管理机制为牵引，开放发展，推进高水平教育国际化。

会上，吴岩宣布成立教育数字化专家咨询委员会，怀进鹏为委员代表颁发聘书。宁夏回族自治区教育厅、湖南省长沙市教育局、深圳职业技术大学、清华大学、华中师范大学、科大讯飞做交流发言。教育部有关司局和直属单位负责同志，省级教育行政部门、部属高校、部省合建高校负责人参加会议。湖北省地市教育行政部门、部分省属高校代表和企业代表列席会议。

(责编：孙竞、郝孟佳)