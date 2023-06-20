原标题：华侨大学境内外学子共同体验端午民俗文化

6月20日，华侨大学举办“仲夏赋雅趣 ‘粽’享邻里情”主题活动。 吴冠标 摄

端午节将至，华侨大学20日举办“仲夏赋雅趣 ‘粽’享邻里情”主题活动，三百多位境内外学子齐聚一堂，在一项项民俗活动中，感受端午气氛，体验中华传统文化。

包粽子是端午必不可少的一项节目。一折叶、二盛料、三压实、四包严、五扎绳，不少境外生每一步都将粽叶捏得紧紧的，生怕糯米从粽叶中漏出来。

“以前看家人包总觉得很简单，自己上手才觉得不容易。”来自阿联酋的华侨大学大二学生张迈一步步模仿社区阿姨的教学动作，小心翼翼，却还是漏出了一点糯米。“幸好阿姨帮我补救回来了。这是我自己包的第一个粽子，待会我要带回宿舍和舍友分享！”

在主题活动中，一个个民俗活动摊点吸引了许多同学参与。 张为健 摄

在社区阿姨和同学们的帮助下，境内外学子们的手法愈发熟练，绿叶、糯米、虾米、彩绳……在指尖来回翻折，不一会儿，一个个形状各异的粽子便在同学们的巧手中成型。

经过近两小时的烹饪，同学们终于得以品尝亲手制作的粽子，脸上都洋溢着笑容。而在等待期间，画京剧脸谱、手作中草药香囊、DIY书法折扇……一个个民俗活动摊点也吸引了许多同学参与。

“肉粽很好吃，而且我感受到了浓厚的文化氛围。”来自也门的留学生马森深深地沉浸在节日气氛中。他说，他经常参与学校的相关活动，并用相机记录下来，把中国的历史和文化分享给也门的朋友们。

境内外学子们一起品尝粽子。 吴冠标 摄

因为学会了包粽子，菲律宾华侨学生施心怡感到十分高兴。“期待能有更多机会参加此类体验活动。回家后我想展示给我的亲人朋友们看，如果他们不会，我也可以教他们。”

华侨大学学生社区中心辅导员蒋婧文表示，此次端午活动为境内外学生的互动与交流提供了平台，让他们能在浓浓的邻里亲情中感受中华文化的魅力。“我们也希望借此机会，让境外学生们成为热爱中华文化、传播中华文化的优秀使者。”(吴冠标)

(责编：郝孟佳、孙竞)