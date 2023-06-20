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高校网络育人的价值定位、内在机理和实践路向

龚学文
2023年06月20日10:35 | 来源：人民网-教育频道
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在互联网占据信息传播主导地位的今天，网络已经成为思想政治教育的重要载体。伴随互联网生活、学习和成长的大学生，是当前接触和使用网络最广泛的群体。网络中所传播的信息观点、价值取向和情感倾向，对他们的思想观念和行为方式产生着深刻的影响。

2017年，教育部党组印发《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》，将“网络育人”纳入高校思想政治工作“十大育人”体系之中，充分彰显了高校网络育人的重要性。新时代新征程，高校要落实立德树人根本任务，培养担当民族复兴大任的时代新人，必须充分用好网络空间，准确把握网络育人的价值定位、内在机理和实践路向，努力提高网络育人工作的质量和水平。

聚焦时代所需，明确网络育人的价值定位

党的二十大报告指出：“育人的根本在于立德。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”立德树人是办好人民满意教育的根本要求，推进网络育人是高校落实立德树人根本任务的必要之举、应行之策。

高校网络育人，就是利用网络技术、网络平台和网络环境，对青年大学生进行教育和引导的过程。内容涵盖多个方面，包括政治立场、思想观念、道德品质、心理素质、法治意识等。其目的是使受教育者朝着正确的方向获得全面的发展，成长为社会需要的身心健康的人才。理解网络育人的内涵本质，关键在于正确认识“网络”和“育人”两者之间的关系。

互联网的出现，深刻影响和改变了社会形态。我们必须认清信息时代的特征和规律，认识到开展网络育人工作的重要性和必要性，因事而化、因时而进、因势而新，不断激发网络育人的生机活力，使互联网这个“最大变量”变成教育事业发展的“最大增量”。

对网络育人而言，网络是手段，育人是根本。缺少了“网络”这个工具和手段，很难适应年轻一代的步伐，育人将失去载体和依托；而一旦背离了“育人”这个目的，再好的技术也只是虚有其表，产生不了实际的效果。

高校网络育人的价值定位，就是紧紧围绕立德树人根本任务，准确把握受教育者身心特点和网络传播规律，用积极健康、向上向善的网络文化浸润人心，引导青年大学生立大志、明大德，成长为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

紧扣显著特征，探析网络育人的内在机理

从教育传播学的视角看，互联网集成了以往所有媒介形式，包含了多种传播形态，具有浸润式育人功能。从古至今，教育媒体的发展先后经历了口传媒体、文字媒体、印刷媒体、电子媒体、网络媒体等五个阶段。纵观人类社会发展史，只要出现新技术，就会产生新的媒体，进而诞生新的信息传播方式。互联网广泛应用时，把人类传播推向了一个全新的高度。它实现了以往所有媒体的功能，囊括了以往全部类型的传播形态。

在当前互联网主导的传播格局下，高校育人工作面临前所未有的机遇和挑战。网络传播的即时性、互动性、平等性、开放性、多元性和个性化等特点，既带来海量的教育资源、高效的互动方式和开放的学习空间，有效地激发学生的动机，使学生产生强烈的学习兴趣；同时，又可能让学生迷失在信息的海洋中，带来诸多消极的隐患。

从群体心理学的视角看，互联网增进了人际之间的互连互通，人不是独立的个体，而是群体的一份子，是社会网络中的一个节点，其心理特点和行为方式较独立的个体有很大的不同，应当充分利用群体属性来开展网络育人工作。

心理学的研究充分证明，群体的存在，会给置身其中的个体带来很多心理上的影响。一方面，互联网特别是社交媒体的兴起，增进了人际之间的协作互补，群体中专业化分工、多元化视角促进了观点的碰撞和智慧的火花，而社交媒体也让群体的协同行动变得更加便捷，使群体在一定程度上更强大、更高效。具体到对大学生的影响方面，互联网让来自不同学校、不同专业甚至不同国家的学生的交往沟通变得简单易行，一门慕课、一次直播、一条推文或视频，可以将大量学生聚集在一起，切磋交流、互评互补。

另一方面，大学生在网络空间中易受新思潮的影响，其思维方式、价值取向及行为特点呈现出明显的“圈层化”倾向，拥有相同或相似价值观、兴趣爱好的人以互联网为平台，通过自主选择而聚合形成特定风格、价值主张并彼此认同的网络社群。圈层文化与主流文化之间时常产生碰撞，这既是创新的动力源泉，也是群体性迷失的主要根源。高校网络育人工作需要抓住群体心理的特点和规律，加以合理引导，构建积极向上向善的网络社群文化，涵养学生正确的思想、健康的人格、广博的学识和理性的精神。

遵循传播规律，把握网络育人的实践路向

一是坚持“举旗定向”，培养政治过硬的人。举旗定向就是要高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持正确政治方向。高校应充分运用数字化手段和网络化载体，通过网上课堂、网络宣讲、网络文章和网络新媒体作品等途径，用大学生喜闻乐见的形式，推进党的创新理论真正融入网络、深入人心，增强网络思政实效，把道理讲深、讲透、讲活，使教师肩负起播种信念、夯实信仰、塑造灵魂的重任，提升育人感染力，锻造学生过硬的政治品格。

二是强化“议题设置”，培养积极健康的人。贴近学生心理需求，主动设置议题，强化正面教育引导，是网络育人的重要内容。高校应加强校园媒体特别是新媒体矩阵的建设管理，主动抢占网络宣传思想工作平台，使其成为弘扬主旋律、传播正能量的坚固阵地；应提高议题设置的能力和水平，在坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向的原则下，从细微处切入，持续推出贴近实际、贴近生活、贴近学生的网络新闻报道和文化作品，潜移默化地影响和教育学生，塑造学生健康的人格。

三是突破“信息茧房”，培养学识广博的人。当前，一些社交媒体采用的个性化信息推荐算法，根据用户的喜好“投喂”相似的信息，使个人“信息茧房”现象越来越突出。高校应注重提高学生信息获取能力，让学生掌握信息分析、评价、利用的技术和多元化获取信息的渠道，突破圈层认知和算法推荐的局限；应充分利用网络资源优势，加强经典名著阅读和通识课程学习，培养提升学生的科学精神和人文底蕴，积极传播社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，习得人类普遍认同的思维方式和价值观念，自觉抵御网络流行文化的不良影响。

四是克服“群体极化”，培养理性思考的人。群体极化是群体成员中存在的某一种倾向性，通过群体相互影响而使结果得到加强并趋于极端化，从而偏离某种合理性的现象。随着互联网的普及应用，群体极化从现实转向网络。网络是群体极化的温床，社交媒体“圈层化”更加剧了群体极化。高校应注重培养学生理性思考和对话的素养，在讨论问题时保持理性，营造理性、客观、共同参与表达的共识性的网络氛围；应加强校园网络媒体平台内容的监管，坚持客观、平衡、公正的原则，共同营造风清气正的网络环境。

（作者系四川师范大学党委宣传部副部长）

(责编：李依环、熊旭)

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